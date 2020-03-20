20 марта 2020



“Дети войны” получат не по 5 тысяч, а по 2 тысячи. Зато все

В Орловской области предложили выделить по 5 тысяч рублей «детям войны». Когда люди массово стали обращаться в органы соцзащиты, выяснилось, что эта выплата положена не всем “детям войны”, а лишь тем, кто не получает иных мер социальной поддержки в виде денежных выплат. При рассмотрении документа в первом чтении депутаты облсовета предложили, чтобы данную поддержку получили все граждане данной категории, вне зависимости от уже имеющихся выплат. В Орловской области в категорию «дети войны» попадают 51 647 человек, из них лишь 3 200 человек не получают никаких мер социальной поддержки. Более 10 тысяч «детей войны» — бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания — уже получили выплату по 5 тысяч рублей.

На заседании комитета по здравоохранению облсовета было отмечено, что народные избранники не отказываются от своей позиции сделать выплату для всех «Детей войны», но понимают, что выделить более 200 млн руб. на эти цели региональный бюджет просто не в силах. В связи с чем, члены комитета предложили уменьшить размер единовременной выплаты до 2 тыс. руб., но выделить её всем.

 

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Опубликовано 20 Мар 2020 в 12:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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