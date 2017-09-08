Детская библиотека Пришвина предложила орловцам посадить молодые дубки

Накануне юбилейного тургеневского года орловская областная детская библиотека имени Пришвина пригласила всех любителей природы стать участниками акции «Тургеневский дуб-2018». Желающим присоединиться к акции, необходимо поспешить пока не выпал снег и ещё есть возможность собрать жёлуди.

Как пояснили организаторы акции, в парке усадьбы «Спасское-Лутовиново», родовом гнезде писателя, растёт уникальное дерево — дуб, посаженный самим Иваном Сергеевичем. Тургенев очень трепетно к нему относился и, находясь вдали от Родины, вспоминал: «Когда Вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу». Участие в акции — это сохранение живой памяти о писателе. Организаторы акции надеются, что по ее итогам в стране и за её пределами вырастет огромная тургеневская дубовая роща.

С 13 ноября участники акции организуют сбор семенного материала (желудей), продумают высадку в контейнер, расскажут всем желающим об особенностях ухода за саженцем дуба (предупреждаем сразу — задача не из легких). Ранней весной малышей пересадят на постоянное место произрастания.

При сборе желудей необходимо обращать внимание на ряд важных моментов. В первую очередь необходимо, что шляпка с жёлудя легко снималась. На оболочке не должно быть отверстий, трещин, пятен плесени или червей. Для отбора семенного материала проведите простой тест: в ведро с водой опустите жёлуди — для посадки годятся только те, что сразу утонули. Все подробнейшие инструкции по посадке собранных желудей можно найти в группе детской библиотеки в социальных сетях.