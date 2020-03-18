Детская болезнь «новизны»

№10 (589) от 18 марта 2020 г.

Конкурсы бывают всякие! Международные, музыкальные, престижные, конкурсы красоты и «по приколу» – как конкурс на лучший проект освоения нескольких «целинных» территорий города Орла, а именно сквера «Дворянское гнездо», сквера «Литературный квартал» и парка Победы. Скорее всего, техническое задание состояло из одной фразы: «Сделайте что-нибудь». Судя по представленному результату, это было понято буквально.

Самое сильное чувство, вызываемое предложенными компьютерными картинками, – это недоумение. Невооруженным глазом видно, что ни один из авторов на объекте ни до начала, ни в процессе проектирования не был, всё придумывали «от фонаря». Похоже, они искренне думали, что горки у нас гранитные, река глубока, как океан, а ландшафтный парк – это место, загромождаемое огромным количеством всяких бессмысленных малых и больших архитектурных форм. Слова «литературный», «исторический», «мемориальный» пролетали мимо их ушей, как фанера над Парижем с оглушительным свистом, а слово «сохранение» вообще было за гранью их понимания. Соискателям никто не сказал, что это объекты культурного наследия со всеми вытекающими последствиями. Представленное скопище стереотипов, греющее душу наших чиновников, в лучшем случае тянет на студенческие курсовые работы, составленные из стандартных интернетных 3D-объектов, лишь перетасованных по-разному (похоже, в комиссии не нашлось ни одного человека, владеющего 3D-Max’ом и Аrchicad’ом). Одна их часть представляет из себя детско-спортивно-развлекательные площадки (не хватает только карусели и резиновых динозавров) с вышкой, с которой можно прыгнуть только на тот свет, а другая – разного рода организации пляжа для дома престарелых. Скудость и стандартизация мышления лезет изо всех щелей. Ну, а адреса заимствований видны за три версты. Тут вам и «уценённый» мост в никуда из парка «Зарядье», и деревянные набережные, уже давно отработанные на Западе, и московская «Яма», и уже изрядно надоевшие «горки», и опять пресловутые «сухари», и фонари-виселицы, заполонившие город ещё задолго до конкурса. Поражает катастрофическое отсутствие хоть какой-нибудь свежей, незатасканной идеи, не говоря уже о любви к городу. Бросается в глаза полное непонимание масштаба и элементарное незнание основ композиции. Меня умилили умные рассуждения одного из авторов о полиритмике на фоне путаницы ритма с метром. В проекты включено непомерное количество всяких «модных» штучек, но нет главного – СТИЛЯ. Одно резное, купеческое дворянство чего стоит. Просто апофеоз безвкусицы. Я уже не говорю о девушке с веслом! Докатились! Кроме того, авторы, наверное, даже не подозревали, что вся предложенная под проектирование территория – это известковый провальный карст. Никакие подземные работы там невозможны, как и невозможно устройство многоуровневой парковки в овраге. Не хочется быть занудой, но, я думаю, все кинулись строить пошлый парк развлечений. Кажется, всем не даёт покоя только что открытый «Остров мечты», ради которого уничтожили нагатинскую пойму, вырубив 6 000 (шесть тысяч!) деревьев. Похоже, уже и сами создатели этого безумно бездарного сооружения, поняли, что натворили. Не стоит нашу «Дворянку» превращать в двойную, провинциальную пародию на парижский «Диснейленд». Парки развлечений должны выноситься за пределы города, так же, как и больничные комплексы. Ведь пятьдесят лет тому назад «Дворянское гнездо» выглядело не так уныло. На месте корпуса детской больницы стоял красивый деревянный дворянский дом с колоннами и мезонином, окруженный великолепным сиреневым садом. Иногда мне кажется, что Тургенев именно его описывал в своём бессмертном романе: «Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О…». Ключевое слово «красивого», ведь тот дом, который сейчас зовётся Домом Лизы Калитиной, некрасивый и совсем не похож на дворянскую усадьбу. Он скорее купеческий. Правда, по слухам, в двухтысячном году на него покушался высокопоставленный орловский чиновник, и, чтобы спасти дом от сноса, придумали ему (очень вовремя) литературную ценность, хотя этот благородный порыв не спас его от планомерного уничтожения. Сейчас дом уже не подлежит реставрации, он изношен почти на сто процентов, так как содержали его, как и подобает объекту культурного наследия, только на словах. Ландшафтный парк «Дворянское гнездо» не нуждается ни в каких тупых новшествах и украшательствах. Неужели это не понятно? Главная задача – это сохранить, по возможности, парк в таком виде, в каком мог его знать Тургенев. Это значит, что нужно привести в порядок газоны, сохранив исторически сложившийся рельеф, посадить утраченные деревья и кустарники, обновить балюстраду и беседку (только не так, как два года назад), заменить фонари и скамейки, приведя всё к стилю девятнадцатого века. Не стоит забывать, что нижний уровень «Дворянки» – водоохранная зона. Там, конечно, логично обустройство пляжа, но сначала хорошо бы почистить реку, ведь в моём детстве там был песок. То же самое и с «Литературным кварталом». Он не нуждается в нагромождении «скворечников» и прочей архитектурной мишуры. Смотреть на это грустно и смешно. Во всех проектах чувствуется ученическая привычка запихивать в них как можно больше разных элементов, скрывая за их обилием неумение делать просто и изящно. Про парк Победы просто не хочется говорить. Откуда взялась манера превращать Победу в похороны? Победа и память о погибших – это вообще-то разные понятия. Победа – это конец войне и начало мирной и, по возможности, счастливой и радостной жизни! Я не понимаю, зачем превращать парк Победы в мемориальное кладбище? Гораздо уместнее было бы установить там эксклюзивный художественный фонтан «Первый салют».

Самым честным и правильным решением в сложившейся ситуации может быть только признание конкурса не состоявшимся по причине низкого профессионального уровня представленных проектов и в связи с отсутствием оригинальных идей, соответствующих образу города Орла.

Людмила Парицкая, гражданка России