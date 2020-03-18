18 марта 2020



Детская больница ограничила посещение пациентов из-за угрозы коронавируса

С 17 марта в НКМЦ им. З.И. Круглой введены дополнительные меры защиты. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в лечебном учреждении введен ряд ограничений по посещению стационаров (взрослый и детский), перинатального центра, а также временно отменяется возможность партнерских родов в учреждении.

Если говорить более детально, то ограничено посещение стационарных отделений (включая отделение реанимации, общей и детской, II этапа выхаживания новорожденных). Также ограничен прием амбулаторных пациентов в стационаре, все амбулаторные приемы проводятся в консультативно-диагностическом центре, женской консультации и отделении охраны репродуктивного здоровья.

Орловцев убедительно просят быть внимательными и при любых проявлениях симптомов ОРВИ или недомогании, воздержаться от посещений общественных мест. Об отмене запрета посещений будет сообщено дополнительно. Пациентов и посетителей детской больницы просят отнестись с пониманием к этой вынужденной мере!

 

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Опубликовано 18 Мар 2020 в 12:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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