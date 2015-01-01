Детская больница получила новое оборудование

У орловских нейрохирургов появился новый точный инструмент — накануне в клинику поступила система инвазивного мониторинга внутричерепного давления. Нейромонитор Camino американской компании Neuroproject стоит более полутора миллионов рублей. Он позволяет врачу в режиме реального времени контролировать все важные параметры пациента: внутричерепное и внутрижелудочковое давление, температуру мозга, церебральное перфузионное давление, одновременно обеспечивая дренирование спинномозговой жидкости.

— Это аппарат высокого класса, аналогов ему на сегодняшний день практически нет, — рассказывает о новинке нейрохирург Евгений Старов. — Устройство используется у пациентов при кровоизлияниях в желудочке мозга. Он имеет расширенные возможности: показывает состояние ликворной системы и может измерять температуру мозга. Он значительно облегчит нашу работу: исключает необходимость частого пунктирования желудочков мозга.

Нейромонитор Camino используется в операционных, отделениях нейрохирургии, реанимации, интенсивной терапии для пациентов, находящихся в крайне тяжёлом состоянии. В орловской клинике аппарат будут использовать в реанимации, — сообщили в пресс-службе НКМЦ.

 

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Опубликовано 17 Мар 2017 в 16:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 0

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