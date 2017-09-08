Детская больница получила оборудование для ранней диагностики онкозаболеваний

В преддверии нового года благотворительный фонд «Подари жизнь» сделал для орловской детской больницы большой подарок. В отделение патоморфологии привезли ротационный микротом, микроскоп, а также гистостейнер. Всё это оборудование будет служить большой цели — ранней и точной диагностике онкологических заболеваний.

При обнаружении у пациента новообразования, ему делают биопсию — берут кусочек ткани из опухоли и проводят гистологические исследования. Они необходимы, чтобы выявить: доброкачественное образование или нет. Из забранного образца делается гистологический препарат. Между двух прямоугольных стекол помещают срез ткани толщиной 2-4 микрона, чтобы врач видел один слой клеток. Здесь важна точность, которую и обеспечивает микротом. Ведь слишком толстый или тонкий срез не даст достоверной информации специалисту.

Следующий шаг — окраска среза антителами. За человека это делает гистостейнер. Когда препарат готов, он попадает в лабораторию, где врач-патоморфолог изучает его под микроскопом, видит особенности морфологии клеток и определяет тип онкологии.

Микроскоп, в свою очередь, оснащён видеокамерой, поэтому изображение под стеклом сразу же превращается в электронное. Такой способ обработки открывает перед специалистами отделения возможность получить консультацию коллег посредством телемедицины, — отметили в пресс-службе орловского НКМЦ.

 

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Опубликовано 16 Янв 2018 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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