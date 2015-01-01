Детская больница просит орловцев поделиться книгами с маленькими пациентами

Научно-клинический многопрофильный центр просит орловцев помочь в пополнении библиотечного фонда и поучаствовать в акции «Книга — детям». Скоро в клинике откроется собственная библиотека, где маленькие пациенты смогут приобщиться к волшебному миру литературных героев. Поэтому всех неравнодушных пригласили поучаствовать в акции и принести книжки, которые уже переросли своих владельцев и сейчас просто пылятся на полках.

Библиотека принимает детскую и развивающую литературу, художественные произведения русских и зарубежных классиков, книги медицинской тематики — всё, что может заинтересовать любознательного читателя. Акцию уже поддержал фонд «Культурное движение» и литературный музей Тургенева. В акции приняло участие издательство «Вешние воды», подарившее первые экземпляры для библиотеки. Желающих присоединиться к книжному сбору ждут в холле детского стационара НКМЦ (главный вход, улица Октябрьская, дом 4) с 7 до 19 часов каждый день.