Детская больница просит орловцев поделиться книгами с маленькими пациентами

Научно-клинический многопрофильный центр просит орловцев помочь в пополнении библиотечного фонда и поучаствовать в акции «Книга — детям». Скоро в клинике откроется собственная библиотека, где маленькие пациенты смогут приобщиться к волшебному миру литературных героев. Поэтому всех неравнодушных пригласили поучаствовать в акции и принести книжки, которые уже переросли своих владельцев и сейчас просто пылятся на полках.

Библиотека принимает детскую и развивающую литературу, художественные произведения русских и зарубежных классиков, книги медицинской тематики — всё, что может заинтересовать любознательного читателя. Акцию уже поддержал фонд «Культурное движение» и литературный музей Тургенева. В акции приняло участие издательство «Вешние воды», подарившее первые экземпляры для библиотеки. Желающих присоединиться к книжному сбору ждут в холле детского стационара НКМЦ (главный вход, улица Октябрьская, дом 4) с 7 до 19 часов каждый день.

 

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Опубликовано 17 Фев 2017 в 11:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 23

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