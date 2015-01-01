Детские хирурги НКМЦ спасли еще одну жизнь

Две недели назад в операционной НКМЦ прошла редкая лапароскопическая операция по поводу опухоли надпочечника. Подобная манипуляция, выполненная в стенах орловской клиники, — уже третья по счёту. Подобные операции считаются высшим пилотажем в хирургической онкологии как у взрослых, так и у детей.

В марте пациента — двухлетнего мальчика — госпитализировали в клинику по поводу высокой температуры и изменений в анализах. При ультразвуковом исследовании специалисты обнаружили образование в надпочечнике, которое поначалу истолковали как воспалительный очаг. Но после курса антибиотиков воспалительные изменения и температура у ребёнка ушли, а образование осталось.

— На консилиуме мы приняли решение понаблюдать за поведением опухоли. Поэтому через три недели после выписки мы вновь пригласили маму с ребёнком на контрольное исследование. Оно показало, что опухоль в размерах не увеличилась, но опухолевый маркер вырос по сравнению с нормой в два раза. Компьютерная томография с контрастированием подтвердила наши подозрения: опухоль накапливала контраст, что является абсолютным показанием к удалению, — рассказал заместитель главного врача НКМЦ по хирургии и ВМП Иван Журило.

Хирургическая бригада работала в операционной чуть больше часа. Технически удаление подобных опухолей при открытых операциях весьма травматично, потому что к надпочечнику тяжело добраться и медикам приходится делать очень большие разрезы, а близость крупных сосудов повышает хирургические риски. При лапароскопическом вмешательстве, которое и провели медики орловской клиники, рисков значительно меньше.

— Операция непростая и даже ювелирная. Наш обзор и доступ к опухолевому узлу был небольшой — всего 3 на 4 сантиметра. При лапароскопической операции куда лучше визуализация и нам легче избежать тех структур, которые могут вызвать кровотечение, — рассказал Иван Журило.

Специалисты говорят, что опухоли в локации надпочечника, чаще всего врождённого генеза. Они несут определенную опасность, потому что ситуация может развиться по неблагоприятному сценарию. Поэтому сразу после операции материал отправили на гистологическое исследование.

— Сегодня мы получили гистологию. Опухоль низкодифференцированная, но генетических поломок не выявлено. Мальчик сейчас хорошо себя чувствует, поэтому дополнительной химиотерапии на данном этапе не требуется. Учитывая радикальность операции, мы будет продолжать наблюдение за состоянием здоровья нашего пациента, — подытожил Иван Журило.