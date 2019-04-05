5 апреля 2019



Детские и спортивные площадки Орла проверят на безопасность. Опасные демонтируют

Городские власти обратили внимание на подготовку к лету спортивных и детских площадок в областном центре. Управление по безопасности должно проверить оборудование на всех площадках, которые находятся на муниципальных территориях, а управляющие компании — на тех, которые находятся во дворах обслуживаемых домов. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, при необходимости УК должны принять меры по ремонту спортивного и детского оборудования или демонтировать его. Между тем, в городе уже полным-полно опасных площадок. Например, качели на двоих детей в которых качающиеся по очереди перевешивают друг друга — должны быть оборудованы амортизаторами под сиденьями. По факту практически невозможно найти безопасные качели с амортизаторами. Между тем, именно на таких качелях очень высока вероятность получить компрессионный перелом позвоночника, если один из качающихся детей резко спрыгнет.

 

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Опубликовано 05 Апр 2019 в 12:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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