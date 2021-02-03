Детские пособия за январь орловчане начнут получать с начала февраля

Орловское ФСС перечислит пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет за январь в период с 4 по 15 февраля.

Дата выплаты пособия у каждого получателя не привязана к определенному дню. Соответственно, пособие может быть перечислено застрахованному лицу в любой день вышеуказанного периода.

— Всего за 2020 год выплаты в связи с материнством и детством, перечисленные гражданам Орловским ФСС, составили 712,6 млн рублей. Из них больше половины, 382,1 млн рублей, пришлось на ежемесячные пособия по уходу за детьми до 1,5 лет. Получателями этих пособий стали 6 355 человек, — прокомментировал управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Олег Ревякин.

Орловское ФСС напоминает, что расчёт пособия, его сумму и дату перечисления можно узнать в «Личном кабинете» на сайте Фонда социального страхования lk.fss.ru.