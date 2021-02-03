3 февраля 2021



Детские пособия за январь орловчане начнут получать с начала февраля

Орловское ФСС перечислит пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет за январь в период с 4 по 15 февраля.

Дата выплаты пособия у каждого получателя не привязана к определенному дню. Соответственно, пособие может быть перечислено застрахованному лицу в любой день вышеуказанного периода.

— Всего за 2020 год выплаты в связи с материнством и детством, перечисленные гражданам Орловским ФСС, составили 712,6 млн рублей. Из них больше половины, 382,1 млн рублей, пришлось на ежемесячные пособия по уходу за детьми до 1,5 лет. Получателями этих пособий стали 6 355 человек, — прокомментировал управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Олег Ревякин.

Орловское ФСС напоминает, что расчёт пособия, его сумму и дату перечисления можно узнать в  «Личном кабинете» на сайте Фонда социального страхования lk.fss.ru.

 

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Опубликовано 03 Фев 2021 в 14:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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