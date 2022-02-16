Детский омбудсмен отметил, что областной департамент занимается больше соцнападением, чем соцзащитой

«Департамент социальной защиты населения в прошлом году больше реализовал себя в нападении, чем в защите», — пост с таким заголовком опубликовал детский омбудсмен Константин Домогатский.

«Анализируя итоги 2021 года для своего доклада, можно констатировать, что по-прежнему острой остается ситуация с защитой прав наших многодетных семей. Многодетные семьи в Орловской области продолжали сталкиваться с проблемами при оформлении своего статуса.

В течение прошлого года органами социальной защиты орловским семьям регулярно выдавались отказы в установлении статуса «многодетная семья». По данным прокуратуры Орловской области восстановлены права 22 многодетных семей. Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области будет продолжен мониторинг и анализ реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей на территории области.

Сам вырос в многодетной семье и прекрасно понимаю, что у родителей, у которых на воспитании находится трое и более детей, нет времени через суд доказывать количество членов в их семье. Убеждён, что такое отношение к семье необходимо менять», — написал детский омбудсмен.