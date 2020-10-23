Детский парк и дорожки вдоль него дополнительно подсветят

В переулке Почтовом вдоль Детского парка установят дополнительные опоры освещения. Вопрос доосвещения некоторых участков Детского парка поднимался ещё на предыдущем заседании профильного комитета горсовета. Вчера к нему вернулись снова. И.о. главы администрации Орла Олег Минкин пояснил, что благоустройство Детского парка в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» предусматривает трёхэтапное исполнение. На сегодняшний день реализована большая часть работ. Осталось отремонтировать капитальные объекты (в частности, административное здание Детского парка), укрепить склоны и завершить наладку системы освещения.

Проектная документация на благоустройство Детского парка предусматривает установку освещения на всех площадках и вдоль переулка Почтового. Олег Минкин отметил, что в настоящий момент МКУ «Управление коммунальным хозяйством Орла» в индивидуальном порядке прорабатывает вопрос установки освещения в переулке Почтовом вдоль многоквартирных домов. При реализации финального этапа благоустройства Детского парка уличные фонари появятся и со стороны общественной территории. И.о. главы администрации Орла также предложил, если есть вопросы по недостатку освещения в Детском парке, создать рабочую группу, которая оценила бы обстановку на месте в тёмное время суток.