23 октября 2020



Детский парк и дорожки вдоль него дополнительно подсветят

В переулке Почтовом вдоль Детского парка установят дополнительные опоры освещения. Вопрос доосвещения некоторых участков Детского парка поднимался ещё на предыдущем заседании профильного комитета горсовета. Вчера к нему вернулись снова. И.о. главы администрации Орла Олег Минкин пояснил, что благоустройство Детского парка в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» предусматривает трёхэтапное исполнение. На сегодняшний день реализована большая часть работ. Осталось отремонтировать капитальные объекты (в частности, административное здание Детского парка), укрепить склоны и завершить наладку системы освещения.

Проектная документация на благоустройство Детского парка предусматривает установку освещения на всех площадках и вдоль переулка Почтового. Олег Минкин отметил, что в настоящий момент МКУ «Управление коммунальным хозяйством Орла» в индивидуальном порядке прорабатывает вопрос установки освещения в переулке Почтовом вдоль многоквартирных домов. При реализации финального этапа благоустройства Детского парка уличные фонари появятся и со стороны общественной территории. И.о. главы администрации Орла также предложил, если есть вопросы по недостатку освещения в Детском парке, создать рабочую группу, которая оценила бы обстановку на месте в тёмное время суток.

 

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Опубликовано 23 Окт 2020 в 15:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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