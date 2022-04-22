Детский парк в Орле обработают от клещей

В Орловской области с укусами клещей в медицинские организации обратились уже пять человек, в том числе три ребёнка. Это значит, что реально пострадавших гораздо большие – многие орловцы просто не идут к врачам, предпочитая извлекать кровососов самостоятельно – ведь чем быстрее извлечь клеща, тем меньше шансов, что со слюной в рану попадут опасные борреллии.

Поэтому власти решили, что раз клещи проснулись и вышли на активную охоту – надо начинать обработки мест массовых гуляний. Так, в Детском парке дезинсекцию инсектоакарицидными препаратами проведут на площади 6,5 га. Они могут быть вредны для человека, поэтому власти просят жителей не посещать Детский парк в момент обработки и через три дня после, то есть ориентировочно с 25 по 29 апреля. В ближайшее время акарицидная обработка пройдёт и в других зонах общественного пользования, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.