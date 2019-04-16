16 апреля 2019



Детский парк в Орле закрыт на обработку от клещей

Сегодня на территории Детского парка началась акарицидная обработка от клещей. Поэтому жителей и гостей города Орла убедительно просят на время выбрать иное место для проведения досуга. Завершится процесс обработки 19 апреля, а уже 20 апреля в парке состоится общегородской субботник.

Между тем, как сообщили ранее в Роспотребнадзоре — в Орловской области активизировались клещи. Уже 12 пострадавших, в том числе 7 детей. Обращаемость по поводу присасывания клещей из-за холодной погоды пока держится ниже среднемноголетних данных. Но это не из-за поведения клещей, а из-за малого потока гуляющих. Как только погода установится — число пострадавших от нападения паразитов заметно вырастет.

Всего в этом году по области планируется провести акарицидные обработки на площади 310 га. Проведение обработок запланировано в скверах, парках, на стадионах, зонах отдыха, территориях детских оздоровительных и образовательных организаций.

Самим жителям во избежание проблем со здоровьем рекомендуют надевать при прогулке светлую одежду (на ней проще увидеть паразита и стряхнуть его). Также одежда должна максимально закрывать кожные покровы (шортики не лучший выбор для похода в лес). На одежде перед входом в рощу нужно плотно застегнуть манжеты и ворот (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, а штанины в носки); голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором опять же светлого цвета.

Перед выходом на природу применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды.

Проводите само- и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут). Старайтесь не садиться и не ложиться на траву. После возвращения из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды. При возможности снять и вывесить ее на воздухе на несколько часов.

Не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

 

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Опубликовано 16 Апр 2019 в 12:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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