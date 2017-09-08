Детский парк ждут глобальные изменения. Архитекторы против

Детский парк в Орле ждут серьезные преобразования. Стоимость только проектно-сметной документации составила 1 млн 317 тыс рублей. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, прошло общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства территории Детского парка. Затем комиссия утвердила техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству территорий МБУК «Детский парк».

Прежде чем приступить к разработке проекта, специалисты НПО «Град» выполнили обследование его территории: зданий, дорог и тропинок, инженерной сетей, лестниц, озеленения, склонов, освещения, доступности парка для маломобильных групп людей.

В предлагаемом проекте разработчики разделили парк на пять основных зон: зону тихого отдыха, зону активного отдыха, игровую зону, зону культурно-массовых мероприятий, спортивную зону.

Как пояснила Татьяна Краузе, архитектор НПО «Град», основная идея концепции, которая была взята за основу при подготовке документации, – показать зарождение и развитие мира, точно так же, как растет и развивается ребенок. Так, по замыслу разработчиков территория парка делится на зону нетронутой природы, зону зарождения жизни, зону жизни, зону человека, зону техники, зону гармонии с природой, зону современности.

Входная группа в парк представлена зоной нетронутой природы. Ее доминантой будут солнечные часы, от которых расходятся пешеходные дорожки. В зоне представлены разнообразные растения и природные материалы. На пешеходной дорожке, проложенной вдоль береговой линии, планируется предусмотреть скамьи-качели, с которых открываются виды на исторические и архитектурные ценности Орла. Зоовыставку предлагается перенести на четыре метра вглубь парка.

В зоне активного отдыха, символизирующей зарождение жизни, доминантой, согласно проекту, станет сухой фонтан. Для поддержания атмосферы данной зоны рядом с ним расположатся малые архитектурные формы в виде окаменелостей древних животных. Также здесь разместят песочницу, которая благодаря меняющейся конфигурации бортов может использоваться как скамья, лежак и даже как небольшая сцена. Зону активного отдыха завершает склон, высотой около 7 метров. В проекте принято решение по укреплению склона георешеткой и обустройства здесь всепогодных детских горок.

Зону активной игры разработчики спроектировали так, чтобы родители могли наблюдать за своими детьми независимо от того, в какой части площадки они находятся. Площадки этой зоны разделены по интересам детей разного возраста.

В центре парка расположится зона культурно-массовых мероприятий, которая является символом творческого самовыражения, саморазвития и самопознания ребенка. В ней разместится амфитеатр, который готов принять порядка двух тысяч человек. Здесь также предусмотрена зона футкортов. На одной из пешеходных аллей в зимнее время предложено обустроить каток.

В зоне техники на контрастах представлены тематические игровые комплексы, на примере которых дети смогут узнать устройство самолета, корабля, паровоза. Также в данной зоне расположены игровые комплексы для детей-инвалидов. Изюминкой зоны является конструктор, который дети с легкостью смогут трансформировать во все, что им позволит фантазия.

Проектом предусмотрено также устройство зоны гармонии с природой. Здесь расположены парковые шахматы и шашки. Ее доминантой является фонтан «Кони». В зоне также предусмотрен открытый озелененный участок, который назван в честь произведения И.С. Тургенева «Бежин Луг». Для организации тихого отдыха в данной зоне предлагается установить криволинейную протяженную скамью, окаймляющую зеленые участки.

Парк завершает зона современности человечества. Она разделена на несколько частей: площадку для занятий йогой, детскую спортивную площадку, спортивную площадку для инвалидов и площадку для занятий на силовых тренажерах. Также в данной зоне предусмотрен модульный туалет сетевого подключения.

Как рассказала архитектор проекта, для удобства перемещения гостей парка, в том числе мам с колясками, людей с ограниченными возможностями здоровья, дорожки парка планируется уложить крупноформатной бесфасочной плиткой серого цвета, по краям дорожек предусмотрено устройство гранитной брусчатки.

Согласно проекту также планируется выполнить ремонт лестниц в парке и укрепление склонов. Для улучшения связи между зонами добавлена дополнительная лестница в зоне культурно-массовых мероприятий. Две лестницы в парке будут оборудованы аппарелями, а в спортивной зоне устроен монолитный железобетонный пандус.

В парке также предусмотрено два типа освещения: вечернее и архитектурно-художественное. Для выделения доминант каждой зоны запланирована подсветка низкими и точечными фонарями.

Сейчас научно-проектная организация приступила к завершающим работам по подготовке проектно-сметной документации. Ее окончательный вариант планируется предоставить до 15 декабря.

Между тем, проект переустройства Детского парка вызвал жестокую критику на недавно воссозданном градостроительном совете. Как обычно, действо прошло без участия журналистов (а зачем жителям знать, что творится в родном городе?). Но наши коллеги из газеты «Красная строка» все же побеседовали с участниками того заседания градсовета. Вот что, в частности пишет издание о проекте благоустройства Детского парка. Бывший зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и перспективного развития г. Орла Ю. А. Леонов очень нелестно охарактеризовал проект.

— Складывается ощущение, что чиновники попросту не знают законов. Они должны открыть Градостроительный кодекс и посмотреть, как готовятся проектные задания, вообще ведется проектирование. Как делается проект планировки территории? Туда входят схема зонирования, схема межевания, рисуется проект конкретных участков. По тому же Детскому парку должно существовать проектное задание, определяющее объем работ. И только после завершения всех этапов можно говорить о достоинствах и недостатках проекта. Вопросы нужно готовить профессионально, а не заниматься вбросом коммерческих идей по принципу: прокатит — не прокатит, — отметил в интервью изданию Юрий Леонов.