Детский психолог и воспитатель детского сада из Орла удостоены премии Л. Выготского

В Центральном федеральном округе подведены итоги Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Л.С. Выготского, старт которого был дан на Международном конгрессе к 120-летию видного ученого и гуманиста, сообщает пресс-служба Фонда развития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

В числе победителей престижного конкурса детский психолог Центра профессиональной психологической помощи Надежда Есипова, воспитатель МБДОУ детского сада № 57 города Орла Любовь Леонова и старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 36» комбинированного вида Елена Вакаренцева.

Тридцать семь педагогов получат финансовую поддержку в размере 50 тысяч рублей, девять человек – в размере 100 тысяч рублей и возможность принять участие в Летней школе, которая пройдет в августе в Москве. Стипендию в размере 20 тысяч рублей выиграли 15 студентов.