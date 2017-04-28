  Детский психолог и воспитатель детского сада из Орла удостоены премии Л. Выготского

В Центральном федеральном округе подведены итоги Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Л.С. Выготского, старт которого был дан на Международном конгрессе к 120-летию видного ученого и гуманиста, сообщает пресс-служба Фонда развития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

В числе победителей престижного конкурса детский психолог Центра профессиональной психологической помощи Надежда Есипова, воспитатель МБДОУ детского сада № 57 города Орла Любовь Леонова и старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 36» комбинированного вида Елена Вакаренцева.

Тридцать семь педагогов получат финансовую поддержку в размере 50 тысяч рублей, девять человек – в размере 100 тысяч рублей и возможность принять участие в Летней школе, которая пройдет в августе в Москве. Стипендию в размере 20 тысяч рублей выиграли 15 студентов.

 

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Опубликовано 14 Июн 2017 в 14:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 46

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