16 августа 2019



Детский сад в новом Болховском микрорайоне почти достроен

Детский сад в Болховском микрорайоне на 230 мест готов уже на 70%, — сообщили в пресс-службе облправительства. Детский сад на 230 мест расположен на ул. Естина в д. Жилина Неполодского сельского поселения. Подрядчик ведет строительство по установленным срокам. Завершена кладка, установка окон, прокладка коммуникаций. В настоящее время на объекте ведутся работы по благоустройству, в том числе установка малых форм. Выполняется внутренняя и наружная отделка.

Кроме того, ведутся внутренние сантехнические работы. Субподрядчик приступил к выполнению работ по устройству слаботочных сетей, монтажу лифта и подъемника. К 19 августа подрядная организация планирует отдать пищеблок под монтаж оборудования.

Уже подано 405 заявлений от родителей о приеме детей в учреждение, из них в 2019 году — 261 человек. В каждой возрастной категории будет набрано по 2 группы воспитанников.

 

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Опубликовано 16 Авг 2019 в 15:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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