Детский сад в новом Болховском микрорайоне почти достроен

Детский сад в Болховском микрорайоне на 230 мест готов уже на 70%, — сообщили в пресс-службе облправительства. Детский сад на 230 мест расположен на ул. Естина в д. Жилина Неполодского сельского поселения. Подрядчик ведет строительство по установленным срокам. Завершена кладка, установка окон, прокладка коммуникаций. В настоящее время на объекте ведутся работы по благоустройству, в том числе установка малых форм. Выполняется внутренняя и наружная отделка.

Кроме того, ведутся внутренние сантехнические работы. Субподрядчик приступил к выполнению работ по устройству слаботочных сетей, монтажу лифта и подъемника. К 19 августа подрядная организация планирует отдать пищеблок под монтаж оборудования.

Уже подано 405 заявлений от родителей о приеме детей в учреждение, из них в 2019 году — 261 человек. В каждой возрастной категории будет набрано по 2 группы воспитанников.