Детям-сиротам смогут давать жилье, где найдут, а не где живет ребенок

Соответствующие поправки в закон Орловской области, касающихся жилищных прав и гарантий детей-сирот, рассмотрели на заседании профильного комитета облсовета. Изменения стали необходимы в связи со сложной ситуацией, связанной с обеспечением жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сложившейся в Орловской области. Существующие нормы регионального законодательства требуют нововведений и актуализации. Особенно остро стоит вопрос в связи с повышенными требованиями, предъявляемыми уровню благоустроенности и доступности жилых помещений для детей-сирот, которые имеют инвалидность. Было отмечено, что на сегодняшний день складывается ситуация, что такой жилой фонд отсутствует, новые строительства ведутся в единичных муниципальных образованиях, и жилые помещения, приспособленные именно для детей-сирот с инвалидностью, практически отсутствуют.

С учётом неоднократных совещаний, проведённых профильным департаментом, было предложено рассмотреть возможность единовременного предоставления жилого помещения данной категории лиц в иных муниципальных образованиях региона по их выбору, а не только по месту регистрации. Именно об этих поправках в закон и идёт речь в подготовленном документе. Председатель комитета Олег Кошелев отметил необходимость введения подобных норм не только для детей с ОВЗ, но и всех остальных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.