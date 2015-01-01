Девять дней Аграрной недели

№19 (512) от 20 июня 2018 г.

Вместо традиционных Дней поля и Ярмарок сортов, которые обычно проходят в течение двух-трех дней, в этом году Орловская область проведет для ученых, сельхозпроизводителей и чиновников так называемую Аграрную неделю.

Это нужно России?

Как сообщает пресс-служба губернатора, «Аграрная неделя Орловской области-2018» пройдет с 20 по 28 июня и соберет более 2,5 тысячи участников.

Итак, орловские чиновники, которые фактически не поддерживают науку, предпочитая раз в году пиариться на её костях (вспомним погибающую Шатиловку с её нищей материально-технической базой), намерены даже не в течение недели, а девяти дней принимать гостей, устраивать выставки, конференции и, как мы понимаем, делиться передовым опытом. Нас информируют, что мероприятие пройдет в расширенном формате.

Чем вызвана такая необходимость? О реальном прорыве в сельском хозяйстве региона нам ничего не сообщают. Цитата врио губернатора Клычкова с официального портала Орловской области: «Аграрная неделя Орловской области-2018» – важнейшее не только для нашего региона, но и для России мероприятие, которое должно пройти на высоком организационном уровне», также мало что объясняет.

Если Аграрная неделя Орловской области так важна для всей России, то почему в таком случае «Всероссийский день поля-2018» проводится не в Орловской, а в Липецкой области?

Как сообщает Минсельхоз РФ, «Всероссийский день поля-2018», пройдет в селе Бруслановка Липецкой области с 5 по 7 июля. Что включает в себя программа трехдневного всероссийского мероприятия, на которое приглашены более трех тысяч гостей?

Цитируем Минсельхоз: «Предусмотрены несколько тематических секций, конференций и круглых столов, посвященных селекции и семеноводству, питанию и защите растений, животноводству, технологии возделывания культур, технике и приборам, вопросам организации и управления в сельском хозяйстве, научным исследованиям и другим темам». Участники осмотрят опытные делянки сельхозкультур, ознакомятся с новыми технологиями в растениеводстве, посетят выставки сельхозтехники и сельскохозяйственных животных. Для участников также разработаны 5 маршрутов посещения передовых предприятий Липецкой области».

На сайте «Всероссийского дня поля-2018» сообщается об изюминке мероприятия: «на сельскохозяйственной выставке прорывных технологий будет презентован абсолютно новый сорт озимой пшеницы «Липецкая звезда». Он выведен специально для выращивания на чернозёмах в климатических условиях Центральной России. По оценкам учёных, урожайность «Липецкой звезды» при благоприятных погодных условиях может составить до 90 центнеров с гектара».

Организаторы поясняют, почему Всероссийский день поля проходит именно в Липецкой области: «Каждый год в качестве площадки для проведения Всероссийского дня поля Минсельхозом России выбирается один из динамично развивающихся и играющих значимую роль в развитии агропромышленного комплекса России регионов».

Однобокое и перекошенное

В том, что АПК Липецкой области развивается динамично, легко убедиться, ознакомившись с официальными данными, размещенными на портале региона. Кроме того, что Липецкая область в прошлом году получила свыше 3,1 млн тонн зерна (указывается объем намолоченного зерна (в весе после доработки), добилась рекордного урожая сахарной свеклы – 5,3 млн тонн, сохранила высокий уровень производства масличных культур и увеличила объем производства картофеля: он составил 699,8 тыс. тонн, или 115,1 % к уровню 2016 года, в Липецком регионе получено свыше 190 тыс. тонн овощей закрытого и открытого грунта, что на 25 тыс. тонн, или 15 %, выше предшествующего периода. Только в 2017 году в строй введено 52 га теплиц, общая площадь которых достигла 90 га. Сбор овощной продукции в хозяйствах всех категорий превысил 39,9 тыс. тонн – почти в 1,5 раза выше уровня 2016 года. В регионе развивается семеноводство, на особом контроле – вопрос повышения плодородия почвы.

В 2017 году сельхозтоваропроизводители области приобрели 880 единиц новой сельскохозяйственной техники (в 2016 г. приобретено 855 единиц техники),

производство скота и птицы на убой в живом весе составило 342,4 тыс. тонн, или 108 %, к соответствующему периоду 2016 года.

За 2017 год произведено 128,6 тыс. тонн мяса свиней в живом весе, или 113 % к уровню 2016 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 117,5 тыс. тонн (115 %). Есть в Липецкой области и селекционно-генетический центр по разведению свиней мясных пород датской селекции (йоркшир, ландрас, дюрок). В 2017 году липецкий СГЦ реализовал в регионы ЦФО около 5 тыс. голов племенного молодняка.

На территории Липецкой области ведется строительство птицеводческих комплексов – репродукторов.

В 2017 году в рыбоводческих предприятиях Липецкой области произведено 3030 тонн рыбы, что превысило уровень 2016 года на 5 %. Наращивается производство прудовой рыбы за счет проведения реконструкции Добровского зонального рыбопитомника – племенного завода по разведению карпа в ЗАО СХП «Липецкрыбхоз», а также формирования дополнительных площадей на вновь образующихся рыбоводных участках области.

Кроме того, в ООО «Агрофирма Липецк» Липецкого района осуществляют производство нового вида рыбы – сома клариевого. Проектная мощность цеха по выращиванию и переработке рыбы составляет 400 тонн товарной рыбы в год, в 2017 году произведено 166 тонн.

Реализуется проект по выращиванию и переработке осетровых видов рыб

проектной мощностью 400 тонн товарной рыбы в год.

Отрасль молочного скотоводства ведут более 70 сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, производственных кооперативов. Липецкая область – лидер по развитию сельскохозяйственной кооперации.

Валовое производство молока во всех категориях хозяйств составило 257 тыс. тонн (100,9 % к уровню 2016 года). 92 % молока реализуется высшим сортом.

В государственном племенном регистре зарегистрировано 11,4 тыс. голов племенных коров, которые содержатся в восьми племенных репродукторах и четырех племзаводах. ООО «Бетагран Липецк» организованы пересадки эмбрионов в трех сельскохозяйственных предприятиях области.

Продолжается работа по технической и технологической модернизации животноводства:

ЗАО СХП «Мокрое» на территории Добровского района завершает строительство второй очереди молочного комплекса на 500 голов коров;

ООО «КолоСС» на территории Задонского района ведется строительство молочного комплекса на 2000 голов дойного стада проектной мощностью 12 тыс. тонн молока в год.

В регионе активно развиваются сельские территории.

Повторим, с подробным отчетом о состоянии сельского хозяйства и любой другой отрасли экономики Липецкой области можно ознакомиться на официальном сайте администрации региона в разделе «Экономика». Для сравнения: на официальном портале Орловской области в разделе «Экономика и социальная сфера» мы видим лишь сводные отчеты о реализации указов президента в таблицах.

Подробности «развития» экономики Орловской области не афишируются. И не зря. Мы не будем в подробностях повторять то, о чем писали неоднократно: в аграрном секторе Орловской области большие проблемы. Чиновники пиарятся за счет рекордного урожая зерновых, но при этом молчат, насколько истощается почва; значительная часть выращенной сахарной свеклы гниет в полях – об этом сообщают уже надзорные органы; в регионе ежегодно падает производство молока, а то, что производится, некуда продавать – даже орловский «Данон», как мы помним, ушел из Орла в Липецкую область; сельскохозяйственная кооперация находится в зачаточном состоянии. Орловский регион самодостаточен по производству свинины, при этом планируется увеличение количества свинокомплексов, в том числе в районах, где местные жители уже задыхаются от свинарников.

Орловская область давно забыла о производимых в промышленных масштабах местных яйцах, овощах, ягодах, рыбе, яблоках – все это можно купить лишь на рынках и ярмарках выходного дня у сельских жителей, дачников и мелких фермеров. Область ничего не сделала, чтобы помочь этим людям, зато продавила введение арендной платы за места на ярмарках. О так называемом устойчивом развитии сельских территорий речи не идет вообще. Оптимизируются школы и сельская медицина, во многих деревнях нет воды, дорог, при этом врио губернатора, как мы знаем, активно поддерживает возведение в областном центре «банного моста», на который потребуется более 300 миллионов рублей. В курсе ли Клычков, что только десятая часть от этой суммы направляется на «развитие» села? Орловское село вымирает. И, судя по тому, что в губернаторских программах врио об агропромышленном комплексе региона даже не упоминается (в разделе «Реальные инвестиции» присутствует только ООО «Знаменский СГЦ» «с объемом дополнительных инвестиций 7 млрд рублей»), тенденция продолжится. При этом Андрей Клычков в своем обращении к участникам Аграрной недели делает следующее заявление: «…Сельское хозяйство остается основой региональной экономики». Добавим: однобокое, перекошенное, без внятных программ и поддержки. Если нет системы, а есть только взаимоисключающие параграфы, ни о каком развитии речи быть не может. Речь, как минимум, о стагнации.

Бегство из Шатиловки

Мы почти уверены, что на предстоящей Аграрной неделе Орловской области участники мероприятия не раз услышат и о трех миллионах тонн зерна, которые получила Орловщина, и о якобы единственном в России селекционно-генетическом центре, и, конечно, чиновники похвалятся научными достижениями наших ученых. Мы также почти уверены, что визит врио на шатиловские делянки не запланирован. Думаем, здесь после прошлогоднего пира во время чумы (нищей Шатиловской СХОС не досталось ни копейки из собранных во время проведения аграрного форума десятков миллионов рублей) чиновникам не рады. Понимая это, главный по АПК региона Дмитрий Бутусов принял решение о проведении основных мероприятий в Малоархангельском районе на базе успешного ООО «Дубовицкое». Думаем, «передислокация» участников произошла еще по одной причине. Прошлогоднее совещание замминистра Джамбулата Хатуова с орловскими производителями молока на Шатиловке иначе как позором для Бутусова назвать нельзя. Как выяснилось тогда, руководителей сельхозорганизаций никто не консультирует, Бутусов в хозяйствах не бывает, проблемами селян не интересуется. Консультировать крестьян в элементарных вопросах пришлось Хатуову. Кстати, никаких мероприятий на тему развития животноводства в рамках орловской Аграрной недели – ведь это уже не День поля, верно? – не запланировано.

Для сравнения: в «День поля в Татарстане-2018», который пройдет с 28 по 29 июня, отдельным блоком на выставке будет представлено «Животноводство». В рамках деловой программы также состоятся пленарные сессии по всем актуальным темам, посвященным перспективам развития сельского хозяйства в России и Республике Татарстан.

Минсельхоз дает четкое определение Всероссийского дня поля: «Всероссийский день поля – это инновационная платформа, которая открывает работникам сельского хозяйства широкие возможности для знакомства с передовыми технологиями и знаниями в сельском хозяйстве. Мероприятие организовано в целях эффективного развития агропромышленного комплекса, оказания консультативной помощи сельхозпредприятиям при работе с новейшими достижениями растениеводства, животноводства, сельскохозяйственной техники и оборудования».

И пятидневная культурная программа?

Что же конкретно предлагает участкам мероприятия гостеприимные орловские чиновники?

Как сообщает официальный портал Орловской области, на Аграрную неделю приглашены руководители Минсельхоза России, субъектов ЦФО, представители Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы России, Российской академии наук, Федерального агентства научных организаций, главы сельхозпредприятий, инвестиционных компаний.

20 июня с 10.00 до 12.30 в круглом зале администрации области пройдут пленарное заседание и международная конференция, которые соберут более 300 ученых-аграриев. Также готовится выставочная экспозиция «Инновационные программные продукты, используемые в АПК» и фотовыставка исторических и архивных материалов о развитии сельского хозяйства региона. Акцент планируется сделать на цифровизации отрасли.

В этот же день с 14.00 до 18.30 в Молодежном центре ОрелГАУ им. Н.В. Парахина состоятся научные чтения, посвященные памяти ректора вуза, академика РАН Николая Васильевича Парахина.

21 июня в 10.00 в Малоархангельском районе на базе ООО «Дубовицкое» стартует День поля. Его гостями станут более тысячи специалистов.

Будет организована выставка сельскохозяйственной техники. 20 предприятий продемонстрируют свыше ста агрегатов. Свои достижения презентуют производители средств защиты растений и минеральных удобрений.

Особое внимание ученые уделят представленным на 450 госсортучастках сортам и гибридам сельскохозяйственных культур.

В рамках деловой программы состоится круглый стол «Экспорт продукции АПК России. Взгляд из региона». На обсуждение вынесены ключевые вызовы, с которыми сталкивается российский агропром на международных рынках.

22 июня Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция приглашает на традиционную Ярмарку сортов.

В этот же день, 22 июня, а также 28 июня АО «Щёлково Агрохим» и ООО «ФосАгро-Орёл» проведут корпоративные мероприятия, где представят новейшие средства защиты растений и образцы сельхозтехники.

Кроме того, для гостей региона предусмотрена обширная культурная программа.

Как видим, из Аграрной недели странным образом выпадают 23, 24, 25, 26 и 27 июня. Быть может, в течение пяти дней гостей будут знакомить с «обширной культурной программой»? Тогда мы делаем вывод, что мероприятие искусственно растянуто. При этом самые больные и требующие реанимации направления, как всегда, проигнорированы. Остается еще один вопрос: за чей счет девятидневный аграрный банкет?

…Думаем, «цифровизация» Бутусовым сельского хозяйства и его проектные офисы – а это то, чего нет, врио вполне устроит. Отгремит Аграрная пиар-неделя, разъедутся участники, останутся счастливые чиновники. В том, что в Орле они стали по-настоящему счастливыми, сомневаться не приходится. Ни один из них, как мы знаем, покидать гостеприимную Орловскую область по доброй воле не собирался и не собирается. Почему? Думаем, об этом знают те, кто добровольно либо добровольно-принудительно спонсирует подобные мероприятия.

Наталья Зарубина

На фото: Шатиловская СХОС. День поля. 2017 год.

Из материала «Орловской среды» от 5 июля, 2017 г. «Приходят мальчики, играют…»

– При всех успехах аграриев Орловской области нас очень серьезно беспокоит ситуация в молочно-товарном производстве. Нам непонятно, почему на протяжении последних восьми-десяти лет идет постоянное снижение поголовья, – начал Джамбулат Хатуов.

Замминистра отметил снижение объемов производства молока на 5,9 тыс. тонн (-3,2%) в 2016 году, в том числе в сельхозпредприятиях на 6,6 тыс. тонн (-1,2%), затем попросил сотрудника Минсельхоза озвучить все данные по Орловскому региону.

По информации Минсельхоза, Орловский регион по производству мяса занимает 37-е место, по производству молока – 55-е место, по производству яиц – 56-е место. Производство молока в области за последние 6 лет уменьшилось на 25%, основное снижение произошло в хозяйствах населения – на 41 тыс. тонн, и в сельхозпредприятиях – на 22 тыс. тонн. Только за последние три года производство молока уменьшилось на 17%, или на 37 тыс. тонн. В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства область не представляла инвестпроектов по новому строительству молочных комплексов и ферм. Основной причиной снижения производства молока является сокращение поголовья коров. Численность коров снизилось на 13,6 тыс. голов, или на 26%. При этом большая часть поголовья коров снизилась за последние три года.

«Руководитель сельхозпредприятия «Суровцев и Ко» Анатолий Суровцев:

– Переработчики перестали платить нам деньги, я писал письма еще при Козлове. Чтобы было животноводство, нужна программа областная. Надо собраться по каждому району, по каждому хозяйству, проехать, посмотреть, что осталось, что надо восстанавливать. Некому работать на селе, доярок нет, пастухов нет, скотников нет. О чем мы говорим сейчас? Это просто бред. Надо по каждому району смотреть, по каждому хозяйству: какое хозяйство готово, программу, деньги.

Хатуов:

– Регион не занимается этой работой? К вам никто не ездит?

Суровцев:

– Нет, конечно, к нам никто не ездит. Последним приезжал Майоров, да вот еще Коротеев.

Хатуов:

– Это недоразумение, я уверен, после сегодняшнего разговора в течение месяца в каждое хозяйство приедут.

Суровцев:

– Надо любить руководителей, а не кидаться и бросаться ими. Мальчики приходят – играют…