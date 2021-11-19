Дежавю: в Орле опять перевозчик не справляется с вывозом мусора

В горадминистрацию поступают жалобы от жильцов многих домов по поводу не регулярного вывоза мусора. Так, в ходе выездного рейда проверены четыре контейнерные площадки в Советском районе: в районе дома №13 по ул. Игнатова, дома №50 по ул. Генерала Родина и близ ул. Царёв Брод и детского сада №16 по ул. Часовой. Увиденное проверяющих не порадовало, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Оборудованные места давно превратились в свалки строительного мусора, отжившей свой век мебели и прочих бытовых отходов, поэтому их границы давно размылись. Например, в районе улицы Царёв Брод шлейф вываливающихся из кузова мусоровоза отходов вдоль обочин давно образовал зловонный поребрик приличной высоты.

Усугубляют ситуацию и местные жители, не понимающие, где начинается и где заканчивается контейнерная площадка, — появляются новые очаговые мусорные залежи, которые разрастаются в стихийные свалки.

Вывозом мусора с этих площадок занимается компания «Эко-Транс». Однако делает она это выборочно — в кузов машины отправляются только ТКО из самих контейнеров. А всё, что туда не вместилось, остаётся ждать до лучших дней — пока меры не примут сотрудники территориальных управлений, отправив грязные накопления на утиль за свой счёт.

В ближайшее время представители компании «Эко-Транс» будут вызваны в администрацию Орла для регулирования ситуации. Остается только один вопрос – почему администрация Орла разбирается с перевозчиком, а не региональный оператор «Зеленая Роща», который отвечает за это по закону, получает за это колоссальные деньги и у которого заключены контракты с перевозчиком?