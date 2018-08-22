Дежавю: В Орле опять сорваны сроки программы ремонта дворов

Ремонт дворов в этом году организован более эффективно, чем год назад. Однако по большинству объектов срок сдачи опять оказался сорван. Напомним, в этом году как никогда рано были перечислены средства, подготовлено проектная документация даже сменили управление, которое курирует эти работы. И все же на заседании профильного комитета горсовета прозвучала жесткая критика городских властей за срыв сроков исполнения работ. Из 73 дворовых территорий, которые изначально планировалось отремонтировать к 1 сентября, на сегодня сдан только 31 двор. До конца сентября будут сданы еще 40 дворовых территорий. Подрядчикам, которые не справляются с работами в срок, будут выставляться претензии и штрафы. Депутаты предложили властям отчитаться по каждой дворовой территории, на которой возможен срыв срока сдачи. Народных избранников интересует, какая работа велась с подрядчиками, и что в этом году помешало уложиться в заявленные ранее сроки выполнения программы.