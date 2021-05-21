Дежавю: “Зеленая роща” опять пообещала решить проблемы с мусором

Напомним, представители регоператора регулярно раздают обещания, что наладят вывоз мусора из районов области и областного центра. И каждый раз все заканчивается одним и тем же — завалами мусора и очередными клятвами все исправить. В этот раз срок, до которого в Орле должны пропасть горы мусора на контейнерных площадках — конец мая. Депутаты горсовета решили убедиться в этом лично и вынести вопрос о ситуации с вывозом ТКО как раз к часу “икс” — то есть на майскую сессию, которая традиционно проходит в конце месяца.

Пока же вопрос подняли на заседании профильного комитета. Как отметили в пресс-службе горсовета, на одном из последних совещаний руководством УК «Зеленая Роща» было обозначено, что в регионе имеется системный кризис в сфере обращения с ТКО. И главная причина этого кризиса — недостаточное развитие инфраструктуры, а именно: малая мощность предприятий, которые обеспечивают прием, сортировку, утилизацию, размещение отходов, которые собираются в пределах населенных пунктов. Между тем, администрация Орла постоянно мониторит районы города по вывозу мусора. И только в последние два дня ситуация с вывозом мусора стабилизировалась: мусор вывозился ритмично, на мусоросортировочном заводе принимались все машины. Так, в Советском районе Орла ситуация относительно благоприятная. Вывоз мусора осуществляется без сбоя. Есть отдельные проблемы с наличием веток, есть складирование мусора не относящегося к ТКО. В этом районе риска обострения санитарно-эпидемиологической ситуации нет.

Чуть хуже обстоят дела в Северном районе города. Мусор здесь вывозят регулярно, но существует проблема с перемешанными отходами, которые вывозятся не очень хорошо. Кроме того, в районе наблюдается ухудшение с контейнерным парком, который выходит из строя. И эта проблема, к сожалению, пока не решается.

И, наконец, два района, ситуация в которых характеризуется риском чрезвычайной ситуации и угрозой санитарно-эпидемиологического благополучия населения — это Заводской и Железнодорожный районы. В настоящее время здесь выровнялось ситуация с вывозом мусора-накопительных емкостей многоквартирного фонда, по-прежнему плохо вывозится крупногабаритные отходы и сохраняются проблемы в частном секторе. Перевозчик «Экологистик» старается работать, точечно вывозит мусор, но о системности говорить еще рано, — отметили представители горадминистрации.

Свою точку зрения по вопросу вывоза мусора обозначили и представители Роспотребнадзора. Управлением в настоящее время отмечено ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, как в области, так и в областном центре. Это связано с несвоевременным вывозом ТКО. Управлением проводится соответствующая работа в рамках их полномочий. Количество обращений, поступающих в управление, как от граждан, так и от органов власти — возросло кратно. Так, только за 2021 год туда поступило 72 письменных обращения (не считая устных). Каждое обращение обрабатывается, проводится обследование, административное расследование, формируются запросы к регоператору. По состоянию на 21 мая, управлением вынесено 21 постановление в отношении виновного юрлица УК «Зеленая Роща» на общую сумму 4 млн рублей.

“Но проблема до сих пор не решается, — рассказала замруководителя Роспотребнадзора. — Она имеет системный характер. Согласно мониторинга ситуации, выявлено множество фактов несвоевременного вывоза ТКО, замусоренности вокруг контейнерных площадок. В этой связи, управлением подготовлены материалы для мотивированного представления в прокуратуру для согласования плановой проверки в целом УК «Зеленая Роща»”.

Свое видение ситуации с вывозом мусора изложил депутатам уже пятый руководитель корпорации развития (которая и учредила УК «Зеленая Роща») Николай Шин. Он рассказал, что виноват во всем действующий мусоросортировочный завод под Орлом, поэтому было принято решение часть отходов направить на сортировку в Нарышкино. При этом о проценте отбора полезных фракций в Орле и в Нарышкино руководитель “Зеленой рощи” тактично умолчал. А ведь оставшиеся после сортировки “хвосты” еще нужно отправить на полигон. И чем больше “хвостов” тем выше цена вопроса!

Зато руководитель корпорации развития выразил надежду, что имеющимся темпами город будет приведен в порядок в течение 10 дней и ситуация стабилизируется.

Заместитель председателя горсовета Сергей Себякин, в очередной раз предложил господину Шину расторгнуть контракт с перевозчиком «Экологистик», который и допустил перенакопление отходов на контейнерных площадках . Однако господин Шин не согласился с этим предложением и подчеркнул, что ситуацию с вывозом мусора необходимо отрегулировать, а разрыв контракта только усугубит и без того непростой вопрос. Между тем, (опять же не в первый раз) прозвучало предложение рекомендовать областным властям расторгнуть контракт с самим регоператором “Зеленой рощей” и найти уже организацию, которая сможет в конце концов наладить вывоз и сортировку мусора. Тем более, что жители стали платить за эту услугу в разы больше, а порядка в сфере ТКО стало в разы меньше.

Кроме того, депутаты рекомендовали разъяснить жителям механизм взаимодействия с административно-техническими комиссиями, чтобы фиксировать все факты невывоза мусора. После этого жители смогут потребовать через суд возврата денег за неоказанную услугу по вывозу мусора от «Зеленой рощи». Если регоператор не делает свою работу — почему жители должны платить? — задались логичным вопросом депутаты.

См. также: Начальники меняются – проблемы остаются в №8 (632) от 10 марта 2021 г.

«Зеленая роща»: начало конца?» в №30 (609) от 19 августа 2020 г.

Мэр города передал «видеопривет» перевозчикам и УК «Зеленая Роща»