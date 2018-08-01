Дежавю

№25 (518) от 1 августа 2018 г.

Меня абсолютно не интересует политика. Я никогда не стану призывать к свержению какого-либо строя, хотя бы потому, что на смену запросто может прийти строй ещё худший (в России это уже бывало не раз). К тому же люди в основе своей не изменились: любимый строй – рабовладельческий, любимое занятие – охота, цель – нажива. Человечество, правда, время от времени всё же задаётся вопросом, в чём смысл жизни. И уж тут развлекаются, кто как может, но никому ещё не удалось дать на него хоть какой-нибудь вразумительный ответ.

Несчастливы все, но самые счастливые из несчастных – это думающие, что они живут, чтобы есть, пить, размножаться и копить. Умные уверены в полной бессмысленности своего существования, а самые равнодушные созданы для управления умными и счастливыми. Они, как правило, своего несчастья не осознают – они уверены в своей избранности и бессмертии, конечно, пока их не настигнет какая-нибудь земная, неотвратимая беда. Особняком держатся люди искусства. Творчество – самый мощный самообман, в нём человек находится словно в другом измерении, преодолевает земное притяжение, говорит с природой, отрывается от быта, иногда летает. Люди творческие своё несчастье сознают и отчаянно ему сопротивляются, редко понимая зачем, так, по привычке. Правда, благодаря этой привычке на земле появляются изумительной красоты дома, картины, скульптуры, звучит чудная музыка, пишутся мудрые книги. Зачем? А не зачем! Если уж милая случайность под названием человек вынуждена заселять красавицу Землю, то надо же не ударить в грязь лицом. В конце-то концов, человека человеком сделало не кайло, а кисть и перо.

И вот идёшь по городу, размышляешь о высоких материях, так увлекаешься, что не замечаешь даже друзей и знакомых, и вдруг натыкаешься, например, на некий сквер «Юность».

И с удивлением узнаёшь, что в нём затевается какой-то грандиозный, светомузыкальный фонтан, причём в непосредственной близости от трамвайных путей. Видимо, шум трамваев должен вносить ещё одну звуковую краску в мелодию водного «произведения искусства», или фонтан абсолютно уверен, что трамваев скоро просто не будет. Мысли резко приземляются на вновь смонтированную московскую плитку и растекаются слезами бессилия и восторга от мощи дизайнерского и экономического таланта автора этого судьбоносного проекта. Больше всего восхищает его скромность: действительно, ну почему хоть всего 50 миллионов, почему не 120 или 200 – чего мелочиться-то? То, что это собрание дизайнерских штампов, никого не должно смущать. Чёс есть чёс, а не нравится – попробуйте сами! Умиляет и то, что делается всё это в рамках заботы о комфортной среде и благоустройстве города (правда, плохо понимаю, причём тут «народный бюджет»). В тех же рамках хотят переделать фонтан в городском парке, неважно, что он памятник архитектуры малых форм, в этом же парке (уж не знаю, в рамках чего) собираются поставить световую, громоздкую инсталляцию, изображающую в натуральную величину дореволюционный убогий театр, совершенно не обращая внимания на возражения людей культуры и решение экспертов. Строго заявлено: «Будет стоять!» Позволю себе заметить, что никакого отношения к благоустройству всё это не имеет. Это обыкновенное, сермяжное украшательство. Всем известно, что город – самая агрессивная некомфортная среда. Обилие транспорта, выхлопные газы, шум, метричность высотных домов, действующих на человека, как капание воды из крана, острая нехватка зелёных зон, пыль, гарь и многое другое создаёт условия для развития всяких болезней, в том числе и психических. Визуальная какофония действует на людей так же, как и звуковая, а на заявления, что молодёжь вечерами нуждается в шумных водных аттракционах, могу ответственно сказать, что она с большим удовольствием посещает ночные клубы, да и вообще, как таковой молодёжной культуры нет – есть временные возрастные предпочтения. Молодёжь же имеет вредную привычку взрослеть, а потом и стареть!

Нашему городу необходимо, как воздух, обустройство зелёных газонов, по которым можно не только ходить, но и сидеть и лежать – как во всех цивилизованных городах мира. Почему-то в Париже возле Эйфелевой башни можно улечься на газон и никто тебя не призовёт к порядку, а у нас и лечь-то не на что. Современному городу нужны визуальные паузы в виде памятников архитектуры и культур, которые необходимо охранять и реставрировать. Но при этом считаю необходимым создание квалифицированной комиссии по исключению ошибочно поставленных на охрану «памятников» из реестра. Это работа ответственная, тонкая, деликатная, но давно назревшая. Водный же дизайн в наших парках должен быть тихим, журчащим и успокаивающим – агрессии в Орле и без фонтанов хватает. К слову, как-то все забыли, что фонтан – это ещё и довольно сложное инженерное сооружение, которому требуется не очень дешевое обслуживание. Не уверена, что в городском бюджете заложены средства на эту цель, а заодно и на оплату электричества и воды. Думаю, эти чудеса дизайнерской мысли будут включаться два – три раза в год, иначе на их работу будет ухлопан весь годовой бюджет, а в остальное время они будут бесславно умирать. В городе не хватает денег на необходимое и полезное, но на всякую дорогостоящую лабуду по какой-то причине они находятся. Уверена, будут стоять и шестиметровое световое перо в чернильнице, и уродливые световые канделябры и ещё что-нибудь, придуманное для галочки, и не менее смешное, за бешеные деньги. Но по-прежнему не будут выделяться положенные по закону средства на охрану памятников культуры, никто не будет лечить деревья (дешевле спилить), качественный ремонт дорог будут откладывать на очередное светлое будущее и т. д. и т.п. Потрясает также постоянное культивирование военной тематики в городской среде. Мы с упорством, достойным лучшего применения, ставим и ставим памятники войне, а вовсе не ПОБЕДЕ! Вот уже и на территории памятника архитектуры – Дворца железнодорожников, откуда ни возьмись появились какие-то рельсы, танк, паровоз и т. д., что запрещено федеральным законом.

Всё, что происходит сейчас у нас в Орле, напоминает мне действие нищего, который берёт огромный кредит для того, чтобы поставить золотую крышу на свой дачный туалет. Говорят, что деньги не из орловского бюджета. А я, наверное, по наивности своей думала, что у нас все регионы относятся к одной стране – России. Самое странное во всём этом то, что делается это к юбилею И.С. Тургенева, но, если бы Иван Сергеевич так же «умно» распоряжался своим состоянием, то он умер бы не в Бужевале, а в долговой яме. Боюсь, что после очередного юбилея счётная комиссия будет опять искать пропавшие миллионы. Дежавю!

Людмила Парицкая,

гражданка России