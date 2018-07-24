Диабет стал чаще встречаться у орловских детей

В 2017 году только в НКМЦ врачи выявили 30 новых случаев возникновения сахарного диабета у детей и подростков. Преимущество за сахарным диабетом первого типа. Он помолодел и сегодня его можно встретить даже у трехлеток. Диабет первого типа может развиться у вполне себе здорового человека, поджелудочная железа которого внезапно перестает вырабатывать инсулин. С этого момента в крови начинает копиться избыток глюкозы и кетоновых тел. Если пропустить внешние признаки процесса, то примерно через месяц или раньше разовьется кетоацидотическая кома. А она уже может стать смертельной.

Вот такая простая памятка для итальянских родителей, распространяемая в Парме, за восемь лет снизила случаи поздно выявленного диабета с 78% до 12,5%. Аналогичные успешные результаты были получены после внедрения подобной кампании во Франции, Австралии и Саудовской Аравии.

Ещё раз 4 тревожных признака:

— Мокрая постель

— Жажда

— Потеря веса

— Плохая активность и постоянная усталость

— Первый вопрос большинства родителей — «Почему?». Причинами диабета первого типа могут быть генетические нарушения. Сейчас активно обсуждается механизм аутоиммунного поражения поджелудочной железы, хотя выявить его удается не всегда. Есть идиопатический диабет — без выявленной причины. Есть мнение, что весь диабет — это вообще аутоиммунное заболевание, но пока врачи не могут подтвердить эту теорию теми методами, которыми на сегодня владеют, — рассказала детский эндокринолог НКМЦ Людмила Крошина.

А вот сахарный диабет 2 типа — это заболевание, для которого абсолютно точно есть предрасполагающие факторы. Среди них — ожирение, чрезмерное потребление сладостей, малоподвижный образ жизни, наличие родственников, в анамнезе которых значится сахарный диабет. Второй тип диабета тоже встречается у детей и подростов, хотя и реже, чем первый.

— На приеме мы всегда говорим родителям, что если у них есть в семье родственники с сахарным диабетом, то нужно поддерживать нормальный вес детей. Если не следить за весом, то повышается риск реализации наследственной программы по заболеванию. Нарушения углеводного обмена у детей на приёмах у нас встречаются почти ежедневно. Конечно, не все они потом превратятся в случаи сахарного диабета. Но и такие случаи нередки. Прогрессирующее ожирение, которое мы сейчас видим, увеличивает риск развития диабета второго типа у детей и подростков, — говорит доктор.

К нарушению углеводного обмена ведет употребление газированных напитков, сладостей, конфет, шоколада. А проблема ожирения сегодня — комплексная, заниматься которой должны специалисты нескольких направлений: диетологи, эндокринологи и даже психологи. Причины неправильного питания чаще всего — семейные. Нарушение пищевого поведения начинается в семьи.

— Когда мы даём рекомендации по питанию, то не все родители слышат нас, что это рекомендации не для ребенка, а для всей семьи. Самый сложный момент в лечении ожирения — это перестроить пищевое поведение семьи. Родители не всегда понимают необходимость нормализации избыточного веса у детей, а зачастую и у них самих. Правильное питание и здоровый образ жизни — не просто красивые слова. Ведь потом мы видим у детей сахарный диабет, артериальную гипертензию и сопутствующие заболевания, — подытожила Людмила Крошина.