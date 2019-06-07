7 июня 2019



«Дикие фотографы» покажут красоты Орловского края (0+)

Трое орловцев из неформального объединения «Дикие фотографы» устраивают выставку пейзажной и природной фотографии — Природа родного края. Открытие состоится сегодня 7 июня в 16:00 в Областном выставочном центре на Салтыкова-Щедрина, 33. Выставка продлится с 7 июня до 14 июля. Зрителям представлено 40 работ, большая часть которых никогда не выставлялась, фото сделаны в последние два года в Орловской области. Любимые места съёмок: Оптуха, Зуша, Орловское Полесье, балка Непрец, р.Недна, р.Рыбница и др. Некоторые фото сняты на плёнку и даже в инфракрасной технике. Большинство из них сделаны в удалённых нетронутых уголках в рассветный час, и это действительно нечто особенное. На фото орловский край предстаёт во всём волшебстве утренней мистерии. Оказывается, наш край невероятно красив, чем и делятся три фотографа:

Алексей Бородин — известен репортажами и портретными фото, публикуется в российских и иностранных СМИ, его портретные работы можно увидеть на обложках и афишах российских музыкантов, в пейзажах ищет вдохновение и заряжается светом. Любит делиться пойманным состоянием с другими через фото.

Дмитрий Голубев — фотограф, художник, лауреат фотоконкурса дикой природы «Золотая черепаха», трехкратный финалист фотоконкурса «Дикая природа России» журнала National Geographic.

Александр Лебедев — фотограф международной федерации фотоискусств AFIAP, преподаватель ООККиИ, педагог фото-центра «Ракурс». Участник различных международных фотосалонов в Болгарии, Сербии, Македонии, Франции, Черногории, Австрии, Великобритании, Турции и России.

 

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Опубликовано 07 Июн 2019 в 11:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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