Директор нацпарка «Орловское полесье» пойдет под суд за незаконные рубки леса в особо крупном размере

Орловский природоохранный межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье», — говорится на официальном сайте прокуратуры. Руководитель нацпарка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Согласно предъявленному обвинению, директор ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» заключил с индивидуальным предпринимателем договор на рубку леса на территории национального парка «Орловское полесье». При этом, по мнению следствия, директор парка достоверно знал об отсутствии положительного заключения государственной экспертизы, необходимой для внесения изменений в проект освоения лесов, которым предусмотрен исчерпывающий перечень санитарно-оздоровительных мероприятий. В результате указанных незаконных действий РФ был причинен ущерб в размере 17 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.