Директор нацпарка «Орловского полесья» признан виновным в незаконной рубке деревьев

Работники природоохранной прокуратуры поддержали гособвинение по уголовному делу в отношении директора ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» Олега Пригоряну. Он признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

Следствием было установлено, что директор нацпарка, достоверно зная об отсутствии необходимого заключения госэкспертизы, заключил договор на рубку лесных насаждений на территории парка. В результате был причинен ущерб в размере более 17 млн рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По приговору суда директору парка назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях и организациях, на государственной службе в сфере охраны окружающей среды сроком на 3 года.

Более того, решением суда удовлетворены исковые требования о взыскании с директора «Орловского полесья» ущерба в размере более 17 млн рублей.

Также суд по ходатайству гособвинителя вынес частное постановление руководителю департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России.

Напомним, ранее в ходе пресс-тура орловским журналистам пояснили, что необходимость рубки была вызвана бюрократическими проволочками и необходимостью срочной расчистки леса от больных деревьев и ветровала. Если бы пораженные вредителями больные деревья не срубили, то ущерб мог быть гораздо больше, чем 17 миллионов, — заявили тогда журналистам работники национального парка.