Директор ООО подозревается в невыплате зарплаты

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Ринтек», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, с сентября по декабрь 2017 года подозреваемый не выплачивал заработную плату 21 работнику ООО «Ринтек», в том числе инвалидам. Общая сумма задолженности составила более 450 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следствием также принимаются установленные законом меры обеспечительного характера, направленные на восстановление нарушенных прав работников.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления, информирует пресс-служба ведомства.