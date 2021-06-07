Директора ООО «УМЦ Энергоэффективность» заключили под стражу в связи с обвинением в мошенничестве

Обвиняемому в хищении бюджетных средств при реализации национального проекта «Демография» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает прокуратура области.

На контроле прокуратуры находятся ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении директора ООО «УМЦ Энергоэффективность» по 9 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По информации пресс-службы надзорного ведомства, должностное лицо обвиняется в том, что при исполнении контрактов, заключенных с Центром занятости населения Должанского района» в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография», к оплате были предъявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг в отношении лиц, которые фактически обучение не проходили. Сумма необоснованно выплаченных бюджетных денежных средств составила более 529 тысяч рублей.