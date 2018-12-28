28 декабря 2018



Директора ВНИИ СПК оштрафовали за задержку зарплаты

Прокуратура Орловского района установила, что 45 работникам Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур» своевременно не была выплачена заработная плата. Перед людьми образовалась задолженность в размере более 1,1 млн. рублей. В отношении директора учреждения прокурором Орловского района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), по результатам рассмотрения которого он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 11 000 рублей.

Директору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона. В результате принятых мер задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Кроме того, информация о наличии задолженности своевременно не была представлена в Орелстат. За это директор также привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

 

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Опубликовано 28 Дек 2018 в 15:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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