Директором «Спецавтобазы» в Орле назначен Павел Плахов

На должность директора МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» назначен Павел Плахов.

Соответствующее распоряжение подписал глава администрации областного центра Александр Муромский.

Павел Вячеславович Плахов родился в 1977 году. Окончил Орловский строительный колледж по специальности техник-механик и факультет государственного и муниципального управления Орловской региональной академии государственной службы при Президенте РФ.

В послужном списке — работа в различных подразделениях ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Занимал руководящие должности в коммерческих организациях. До нынешнего назначения с сентября 2015 года занимал должность советника главы администрации города Орла, курировал сферу городского хозяйства, информирует пресс-служба администрации города Орла.