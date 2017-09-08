Директором «Спецавтобазы» в Орле назначен Павел Плахов

На должность директора МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» назначен Павел Плахов.

Соответствующее распоряжение подписал глава администрации областного центра Александр Муромский.

Павел Вячеславович Плахов родился в 1977 году. Окончил Орловский строительный колледж по специальности техник-механик и факультет государственного и муниципального управления Орловской региональной академии государственной службы при Президенте РФ.

В послужном списке — работа в различных подразделениях ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Занимал руководящие должности в коммерческих организациях. До нынешнего назначения с сентября 2015 года занимал должность советника главы администрации города Орла, курировал сферу городского хозяйства, информирует пресс-служба администрации города Орла.

 

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Опубликовано 12 Окт 2017 в 11:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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