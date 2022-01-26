Дистанционное обучение — это профанация?

№3 (672) от 26 января 2022 г.

Безапелляционное заявление представителей областной и городской властей о переводе орловских школьников на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом создало массу проблем для учеников и их родителей.

В частности, речь идет об учениках младших классов — детях от семи лет, которые в силу возраста не знакомы с так называемыми дистанционными образовательными технологиями и которых, что немаловажно, работающим родителям нужно оставлять дома одних.

Кто должен обеспечить детям доступ к компьютерам, которые, к слову, есть не во всех семьях, кто обязан в самые короткие сроки успеть обучить их пользоваться сервисом для проведения онлайн-уроков? Родители учеников? По какому праву региональные и городские чиновники, по сути, диктуют родителям детей новое расписание их жизни, ставя и тех, и других в безвыходное положение, выдвигая трудно выполнимые требования? Дети, оставшиеся дома одни, должны в определенные сроки «подключаться» к урокам, желательно, чтобы компьютеры были с видеокамерами: учитель должен видеть и слышать конкретного ребенка, каждый ученик, в свою очередь, должен суметь расслышать в общем «хоре голосов» — у кого-то дома шумно себя ведут младшие брат или сестра, у кого-то включен телевизор и т. д. — учителя и усвоить урок, выполнить классную работу, а затем, посредством родителей, естественно, отослать копии классных и домашних работ учителю.

Ни для кого не секрет, что в младших классах родителям и так ежедневно приходится заниматься с детьми и помогать им в выполнении домашней работы, на это ввиду сложности школьной программы уходит большое количество времени. Теперь же кроме этого родители еще и обязаны заниматься ежедневной рассылкой классных и домашних работ.

И самый главный вопрос, который вообще не проговаривается: в будние дни родители детей, как это ни удивительно для сотрудников департамента и управления образования, находятся на работе. Не у всех есть бабушки или дедушки. Кто должен находиться с семи-восьми-девятилетними детьми дома, чтобы присматривать за ними? Разве в таком возрасте безопасно оставлять их одних?

Если родители и, собственно, сами дети что-то бесконечно должны орловским школам, то возникает закономерный вопрос: что должны ученикам и их родителям-налогоплательщикам бюджетные образовательные учреждения в этой ситуации? Предоставлять образовательные услуги, ответят чиновники, которые как будто бы только в субботу узнали о двух годах пандемии и которые, раз уж они чего-то требуют, не обеспечили компьютерами детей, у которых их нет, не обратились к работодателям с просьбой отпускать родителей малышей пораньше в дни, когда проходят онлайн-уроки, не выразили готовность компенсировать эти «расходы» — это уже из области «фантастики». Все, что они сделали, это нагромоздили огромное количество проблем на головы родителей, учеников и учителей.

Об проблеме, внезапно свалившейся на головы родителей, «Орловской среде» в подробностях рассказала мама второклассника одной из городских школ. Приводим её рассказ о первом дне восьмилетнего ученика на дистанционном обучении:

В минувшую субботу в родительском чате появилось сообщение, что образовательные учреждения будут закрыты на санитарную обработку, без конкретики — какие именно образовательные учреждения, через еще очень короткий промежуток времени со ссылкой на СМИ сообщили, что учебные заведения переходят на дистанционный режим работы, а еще через час-полтора учитель выложила в чате официальное постановление администрации города Орла о переводе всех образовательных учреждений города на дистанционное обучение с 24 по 29 января включительно.

Вначале было одно расписание «звонков», потом «скинули» уже другое. Уроки длятся тридцать минут, перемены — все по десять. В нашем классе уроки начинаются в одиннадцать сорок, и пятый урок заканчивается в 14.30. У нас вторая смена. Работающие родители поставлены в непростые условия. Получается, что ребенок целый день один, с утра до самого вечера, до окончания рабочего дня предоставлен сам себе. Он должен самостоятельно подключиться к конференции ZOOM, самостоятельно «переключаться», потому что предметы разные, учителя разные. У нас нет видеокамеры, и сегодня выяснилось, что это проблема, потому что другие дети могут задать учителю вопрос по видео, и их слышно, а мой ребенок этого сделать не может, и он очень сильно переживает, так как, даже если он и пишет в чате, не всегда учитель может ответить на его вопросы. Вчера я заказала видеокамеру, самая адекватная цена за камеру относительно нормального качества — это 1500-2200 рублей. Сегодня он подключился к английскому не в свою группу. Но это не страшно, хорошо вообще, что подключился.

По поводу конференции: чтобы научить ребенка работать в этом формате, сначала нужно научиться родителю. Он должен изучить всё, что этого касается, возможно, поинтересоваться у знакомых, правильно ли он всё понял, потому что кто-то из учителей сначала присылал просто ссылку, по которой можно перейти, а кто-то присылал коды идентификации и пароли. Потом нужно объяснить ребенку. С ним мы учились этому всё воскресенье. Выбора нет, так как учитель заранее просила объяснять, по какой причине ребенок не выходит на связь. То есть изначально предполагается, что родитель в учебное время либо рядом с ребенком находится, либо он с ним на связи. То, что родители работают, а ребенок один дома, думаю, вообще не рассматривается. В каком он стрессе может находиться от такой учебы, об этом тоже никто не думает, в каком стрессе родители находятся, которые могут быть в это время на другом конце города.

Никто не думает, как ребенок будет питаться в эти дни. Время занятий, конечно, недолгое. Но получается, что даже если кто-то из родителей работает поблизости и придет домой в обед, он не сможет покормить ребенка, потому что в обеденное время у него урок. То есть восьмилетний ребенок должен либо самостоятельно пользоваться газовой плитой, микроволновкой, чайником, что небезопасно, любо питаться всухомятку. Все дети разные, кто-то может погреть еду, кто-то не может, особенно это касается учеников начальной школы.

Когда у нас была пауза на английский, в чате родители завалили классного руководителя вопросами. Как мы должны отчитываться, какие работы нужно отсылать, классные и домашние; оказывается, фотографировать и отсылать нужно и то, и другое ежедневно. Учителю всего должны прислать тридцать классных работ по одному предмету и столько же по другому. Шестьдесят классных работ каждый день, не говоря уже о домашних. Так что учителям я тоже не завидую.

Предполагается, что заниматься рассылкой должны родители, потому что, к примеру, у моего восьмилетнего сына телефон самый простой. У меня, к примеру, только недавно появился новый дорогой телефон, с помощью которого можно всё это сделать, а ведь у кого-то такого телефона нет. И что тогда делать родителю? Мне и WhatsApp не сильно был нужен до всего этого.

Еще один момент. Родители, чьи дети не имеют возможности подключиться к конференции, должны прийти с работы, сделать с ребенком классную работу, объяснив ему новую тему предварительно, затем домашнюю работу и все это отослать. Когда родители должны есть, спать, заниматься домашними делами? Своему сыну я хочу сказать спасибо за то, что с первой задачей — подключиться к конференции ZOOM и как-то прожить этот день — он справился. Но это, конечно, был колоссальный стресс и для него, и для меня. Дети маленькие, они боятся, что не смогут подключиться, нажать не на ту кнопку, боятся «вылететь», боятся быть неуслышанными, неувиденными. Нужно не только адаптироваться с ходу к такому формату, но и понять урок. Моё мнение: то, что предлагается сейчас, это все профанация.

— О качестве такого образования можно даже не говорить. То, что я увидела, придя домой в обеденный перерыв, это не урок. Дети все галдят, фоном идут посторонние звуки, учитель говорит, но слишком много отвлекающих моментов. Взрослый человек может сосредоточиться и вычленить из всего этого многоголосья главное, но дети на это не способны. Ребенок — он слышит все, что нужно и не нужно. Такие уроки бесполезны. Можно даже не тратить время на них, а просто приходить с работы и самостоятельно изучать с ребенком новые темы. Родители, если они ответственные, должны в этой ситуации прийти с работы, забыть про всё, и про себя в первую очередь, перелопатить классную работу, потом домашнюю, потом заняться рассылками. Все это заканчивается ближе к двенадцати ночи.

— Я думаю, что и учителя младших классов тоже в состоянии тихого шока от этого, потому что они, я уверена, прекрасно понимают, что в таких условиях знания детям дать невозможно. Я в этом абсолютно уверена. Они просто вынуждены работать в таких условиях. Но ни о каких знаниях здесь речи не идет. Учителя — заложники этой ситуации. Хотя бы младшие классы можно было либо оставить на карантине, либо рассадить учеников по разным классам в пустой школе. Второй вариант был бы оптимальным. Это была бы совсем другая история.

Подготовила Ольга Рождествина