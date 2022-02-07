7 февраля 2022



Дистанционное обучение в школах Орла продлится до 12 февраля

В соответствии с рекомендациями оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в Орловской области муниципальный оперштаб принял решение о продлении дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях Орла до 12 февраля 2022 г.

Школьники 1-11 классов останутся «на удалёнке» всю следующую учебную неделю.

В дистанционном формате продолжится и работа учреждений допобразования.

Итоговое собеседование для девятиклассников по русскому языку 9 февраля 2022 года пройдёт в очном формате, в том числе с использованием дистанционных технологий, информирует администрация г. Орла.

 

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Опубликовано 07 Фев 2022 в 15:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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