Дистанционное обучение в школах Орла продлится до 12 февраля

В соответствии с рекомендациями оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в Орловской области муниципальный оперштаб принял решение о продлении дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях Орла до 12 февраля 2022 г.

Школьники 1-11 классов останутся «на удалёнке» всю следующую учебную неделю.

В дистанционном формате продолжится и работа учреждений допобразования.

Итоговое собеседование для девятиклассников по русскому языку 9 февраля 2022 года пройдёт в очном формате, в том числе с использованием дистанционных технологий, информирует администрация г. Орла.