ДК профсоюзов выставят на продажу

№5 (453) от 18 февраля 2017 г.

Здание областного Дворца культуры профсоюзов будет продано, средств на его содержание, оплату коммунальных услуг и зарплату работникам нет — эту информацию подтвердили в Федерации профсоюзов Орловской области. Там же пообещали, что Орловский хор профсоюзов будет сохранен, он должен перейти в ведение областного управления культуры. 18 кружков, клубы по интересам, в их числе студия ИЗО, эстрадная молодежная студия, дельфийский клуб, клуб авторской песни, три ветеранских коллектива, скорее всего, перестанут существовать.

Как пояснил заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области Юрий Власов, федерация является собственником здания ДК, и в настоящее время не имеет возможности его содержать. Денег нет даже на косметический ремонт, на зарплаты, коммуналку и т.д. Профсоюзы неоднократно обращались к властям с просьбой о помощи, однако к концу прошлого года стало очевидно: Дворец культуры придется закрывать и продавать.

Мы не смогли решить эту проблему, а морального права превращать ДК профсоюзов в коммерческую структуру у нас нет, — пояснил Власов. — Попытаемся сохранить хор профсоюзов, его должны передать на баланс областного учреждения культуры. Мы в свою очередь готовы передать все инструменты, костюмы. Конечно, у области будут расходы, но не на содержание шестидесяти участников хора, а на содержание всего нескольких человек — концертмейстеров, оркестрантов. Документы сейчас находятся на визировании у губернатора. ДК с уходом хора будет продан. На сегодняшний день складывается такая ситуация, что чем дольше мы держим хор, тем больше финансовых проблем у нас возникает. Готовим документы к продаже ДК. Конечно, мы хотели бы, чтобы здание купила бюджетная организация, город изъявлял желание приобрести, но не сложилось. Есть предложения от коммерческих структур. ДК профсоюзов будет работать предположительно до мая.

Руководитель Областного Дворца культуры профсоюзов Любовь Никишина не скрывает, что расставаться со сложившимся коллективом единомышленников будет тяжело. В кружках и студиях ДК занимаются около тысячи человек. Рисование, пение, танцы, клуб путешественников для многих участников являются единственной отдушиной. Но, с другой стороны, ДК не зарабатывает достаточно средств, чтобы продолжать работать.

Я двадцать пять лет тащу на себе «самофинансирование» ДК, — рассказала Любовь Алексеевна. — Конечно, мы сдаем часть здания в аренду, проводим концерты, но ведь цена билетов 100-150 рублей. Сами понимаете, что это символические деньги. И мы прекрасно знаем, что платить больше никто не готов. Цены за коммунальные услуги сейчас такие, что мы просто не тянем. Не говоря уже о зарплатах и ремонте.

Здание ДК действительно нуждается в ремонте. В помещении старые полы и окна, потрескавшаяся штукатурка на стенах… Однако запустения здесь не ощущается, потому что во Дворце культуры кипит жизнь. В минувшую пятницу в ДК проходил городской фестиваль «Не стареют душой ветераны». Зрительный зал был полон: на концерт с участием ветеранских коллективов собралось около двухсот человек, мест всем желающим не хватало, люди стояли в проходах. Стоит ли говорить, что совсем скоро всем им: и участникам концертов, и зрителям останется только вспоминать о тех добрых эмоциях, которые они дарили друг другу на протяжении стольких лет.

Наталья Зарубина

К сведению:

В апреле 2014 года на сайте «Орелград» было опубликовано коллективное письмо участников Орловского хора профсоюзов, адресованное врио губернатора Орловской области Вадиму Потомскому. Участники хора рассказывали о своем бедственном положении и сообщали, что после смерти руководителя Валерия Новикова хору не уделяется достаточного внимания, хор не поддерживается профессионально и материально: «коллектив живёт и сохраняет традиции русской культуры только благодаря самоотверженному рвению и бескорыстному энтузиазму участников».

Хоровой коллектив просил губернатора о встрече, надеясь на его «внимание и поддержку».

Сегодня, как видим, в бедственном положении оказался не только хор профсоюзов.