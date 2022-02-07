7 февраля 2022



Для больных коронавирусом подготовили 45 дополнительных мест в стационарах

45 коек для COVID-пациентов сегодня дополнительно развернуто в стационарах Орловской области, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов.

В настоящее время в лечебных учреждениях области развернуто 1806 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Необходимость увеличения коечного фонда возникла с ростом госпитализации больных. При этом стационары работают в обычном режиме, без пиковых нагрузок, отметил Шувалов.

 

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Опубликовано 07 Фев 2022 в 14:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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