Для больных коронавирусом подготовили 45 дополнительных мест в стационарах

45 коек для COVID-пациентов сегодня дополнительно развернуто в стационарах Орловской области, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов.

В настоящее время в лечебных учреждениях области развернуто 1806 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Необходимость увеличения коечного фонда возникла с ростом госпитализации больных. При этом стационары работают в обычном режиме, без пиковых нагрузок, отметил Шувалов.