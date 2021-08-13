13 августа 2021



Для борьбы с лесными пожарами Орловщина получила новые трактора

В рамках нацпроекта «Экология», которым предусмотрено оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, в лесное хозяйство области поступили 5 тракторов “Беларус”. Они оснащены самосвальными прицепами грузоподъемностью 4,5 тонны, а также снабжены отвалом-толкателем. Это незаменимое для работы в лесных условиях навесное оборудование предназначено для расчистки противопожарных лесных дорог, ликвидации последствий лесного пожара и др. Цена контракта – 16,9 млн. руб., экономия от торгов составила 5,8 млн. рублей (25,5%). За счет сэкономленных средств будет закуплена еще и пожарная автоцистерна с комплектом пожарно-технического вооружения. Аукцион состоится 18 августа, начальная (максимальная) цена контракта составит 3,8 млн. рублей. Еще два миллиона рублей направлены автономным учреждениям лесного профиля на закупку дополнительного лесопожарного оборудования. Всего за два с половиной года реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в область поступило 29 единиц лесопожарной техники.

 

Как потратим миллиарды
Вода в орловских купелях, источниках и родниках соответствует санитарным нормам
Правительство Орловской области об электронных пропусках: «На данный момент таких решений не прини...
Опубликовано 13 Авг 2021 в 12:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

Комментарии закрыты.

Новости

ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"