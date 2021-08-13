Для борьбы с лесными пожарами Орловщина получила новые трактора

В рамках нацпроекта «Экология», которым предусмотрено оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, в лесное хозяйство области поступили 5 тракторов “Беларус”. Они оснащены самосвальными прицепами грузоподъемностью 4,5 тонны, а также снабжены отвалом-толкателем. Это незаменимое для работы в лесных условиях навесное оборудование предназначено для расчистки противопожарных лесных дорог, ликвидации последствий лесного пожара и др. Цена контракта – 16,9 млн. руб., экономия от торгов составила 5,8 млн. рублей (25,5%). За счет сэкономленных средств будет закуплена еще и пожарная автоцистерна с комплектом пожарно-технического вооружения. Аукцион состоится 18 августа, начальная (максимальная) цена контракта составит 3,8 млн. рублей. Еще два миллиона рублей направлены автономным учреждениям лесного профиля на закупку дополнительного лесопожарного оборудования. Всего за два с половиной года реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в область поступило 29 единиц лесопожарной техники.