Для информирования по актуальным вопросам открыт аккаунт «Объясняем.Орловская область»

Информационный портал для граждан «Объясняем.РФ» запущен правительством России для информирования граждан по самым волнующим вопросам – от транспортного сообщения до вопросов финансов и работы учебных заведений. Этот ресурс является источником проверенной, официальной и оперативной информации в сложившейся ситуации.

Для жителей Орловской области открыт субаккаунт «Объясняем.Орловская область» https://vk.com/obyasnyaem57. В нем представлены ответы на актуальные в регионе вопросы. Выборка тем, интересующих орловцев, ведется по сообщениям и комментариям в социальных сетях.

Напомним, что на портале «Объясняем.РФ» предусмотрена форма обратной связи, через которую граждане смогут направить свои вопросы по текущей ситуацией в стране. Запрос можно отправить через страницы «Объясняем.РФ» в таких социальных сетях как Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Viber.

Мониторинг поступающих сообщений будет вестись постоянно. Для формирования ответов привлечены все министерства и ведомства, информирует администрация Орловской области.