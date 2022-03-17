17 марта 2022



Для информирования по актуальным вопросам открыт аккаунт «Объясняем.Орловская область»

Информационный портал для граждан «Объясняем.РФ» запущен правительством России для информирования граждан по самым волнующим вопросам – от транспортного сообщения до вопросов финансов и работы учебных заведений. Этот ресурс является источником проверенной, официальной и оперативной информации в сложившейся ситуации.

Для жителей Орловской области открыт субаккаунт «Объясняем.Орловская область» https://vk.com/obyasnyaem57. В нем представлены ответы на актуальные в регионе вопросы. Выборка тем, интересующих орловцев, ведется по сообщениям и комментариям в социальных сетях.

Напомним, что на портале  «Объясняем.РФ» предусмотрена форма обратной связи, через которую граждане смогут направить свои вопросы по текущей ситуацией в стране. Запрос можно отправить через страницы «Объясняем.РФ» в таких социальных сетях как Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Viber.

Мониторинг поступающих сообщений будет вестись постоянно. Для формирования ответов привлечены все министерства и ведомства, информирует администрация Орловской области.

 

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Опубликовано 17 Мар 2022 в 15:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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