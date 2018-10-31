Для орловчан закупили вакцину от гриппа в полном объеме

По информации заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Орловской области Ирины Фроловой, озвученной на рабочем совещании в администрации Орла, в настоящий момент в Орле имеется 100% вакцины от гриппа.

В текущем году планируется привить более 45% населения и не менее 75% представителей групп риска: детей, людей старше 60 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, беременных женщин, работников медицинских и образовательных учреждений, сферы обслуживания.

81,1% медработников (8 863 человека);

78,9% работников образования (6 637 человек);

51,8% населения в возрасте старше 60 лет (24 484 человека);

57,2% человек с хроническими заболеваниями (10 047 человек);

37,1% призывников (52 человека);

56,6% студентов (4 327 человек);

28% беременных женщин (57 человек).

Всего в Орле привито около 75 тыс. человек (23,8% от численности населения), в том числе 56,4 тыс. взрослых и 17,7 тыс. детей: 3 893 ребенка в возрасте до 6 лет, 13 797 детей старше 6 лет.

Вакцинация против гриппа в стационарных поликлиниках началась в августе, с 1 сентября в городе работают передвижные пункты: по субботам рядом с ярмарочными площадками, в будни — на центральном рынке Орла, вблизи многофункционального центра и ТЦ «Атолл». Сделать прививки от гриппа жители могут также в поликлиниках по месту прописки.