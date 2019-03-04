4 марта 2019



Для орловчанок организуют праздничный концерт к 8 марта (12+)

6 марта в 14.00 в Орловском государственном академическом театре им. И.С. Тургенева состоится праздничный концерт «Женщина — сама любовь! Сама любовь — женщина!»(12+), посвященный Международному женскому дню. Вход свободный.

Программа подготовлена силами Орловского городского центра культуры.

Концерту предшествует молодежный флешмоб (12+).

В 12.45 всех желающих приглашают оценить показательные выступления фигуристов на открытом ледовом катке на площади Ленина. Здесь же с 13.15 до 14.00 будет организован мастер-класс по фигурному катанию (12+).

По информации администрации г. Орла

 

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Опубликовано 04 Мар 2019 в 15:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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