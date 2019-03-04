Для орловчанок организуют праздничный концерт к 8 марта (12+)

6 марта в 14.00 в Орловском государственном академическом театре им. И.С. Тургенева состоится праздничный концерт «Женщина — сама любовь! Сама любовь — женщина!»(12+), посвященный Международному женскому дню. Вход свободный.

Программа подготовлена силами Орловского городского центра культуры.

Концерту предшествует молодежный флешмоб (12+).

В 12.45 всех желающих приглашают оценить показательные выступления фигуристов на открытом ледовом катке на площади Ленина. Здесь же с 13.15 до 14.00 будет организован мастер-класс по фигурному катанию (12+).

По информации администрации г. Орла