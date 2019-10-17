17 октября 2019



Для орловских безработных проведут очередную ярмарку вакансий

23 октября с 11.00 до 13.00 в Универсальной фундаментальной библиотеке ОГУ имени И. С. Тургенева (пл. Каменского, 1) управление труда и занятости, центры занятости населения при поддержке администрации города Орла и Орловского государственного университета проводят ежегодную Городскую ярмарку вакансий и учебных рабочих мест.

В мероприятии принимают участие промышленные предприятия, организации транспорта и связи, торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, учреждения здравоохранения и образования. Более 60 предприятий и организаций города Орла и Орловской области представляют свыше 800 вакансий.

В прошлом году апрельская городская ярмарка собрала свыше 500 человек, в позапрошлом — примерно столько же. За девять месяцев 2019 года было организовано 64 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 197 работодателей. Ярмарки посетили 2779 человек, сообщает Управление труда и занятости профильного департамента.

Сколько человек получили работу в результате участия в таких ярмарках, не уточняется.

 

В Орловской области утвержден прожиточный минимум для пенсионеров
Орловцев просят сообщать налоговикам об угонах авто
Пожарные сообщили о причинах возгорания хозпостроек на Автовокзальной в Орле
Опубликовано 17 Окт 2019 в 12:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"