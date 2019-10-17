Для орловских безработных проведут очередную ярмарку вакансий

23 октября с 11.00 до 13.00 в Универсальной фундаментальной библиотеке ОГУ имени И. С. Тургенева (пл. Каменского, 1) управление труда и занятости, центры занятости населения при поддержке администрации города Орла и Орловского государственного университета проводят ежегодную Городскую ярмарку вакансий и учебных рабочих мест.

В мероприятии принимают участие промышленные предприятия, организации транспорта и связи, торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, учреждения здравоохранения и образования. Более 60 предприятий и организаций города Орла и Орловской области представляют свыше 800 вакансий.

В прошлом году апрельская городская ярмарка собрала свыше 500 человек, в позапрошлом — примерно столько же. За девять месяцев 2019 года было организовано 64 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 197 работодателей. Ярмарки посетили 2779 человек, сообщает Управление труда и занятости профильного департамента.

Сколько человек получили работу в результате участия в таких ярмарках, не уточняется.