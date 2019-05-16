Для орловских дачников организуют горячую линию

Кадастровая палата по Орловской области информирует: с 20 по 24 мая 2019 года Федеральная кадастровая палата Росреестра в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости проведет горячие линии и дни открытых дверей по всей стране.

Эксперты ответят на вопросы дачников в рамках Недели правовой помощи.

Что можно строить на садовых участках? Как прописаться на даче? Нужно ли платить налог за теплицы? Как избежать излишнего налогового бремени и не попасть под штрафные санкции? Что признается самостроем? Как перевести садовый дом в жилой и наоборот? На эти и другие вопросы дачников ответят специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, значительные изменения в жизнь дачников внес федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества, вступивший в силу с 1 января 2019 года и ликвидировавший понятие «дачных» земель.

Кроме того, до конца февраля 2019 года для жилых строений, домов на садоводческих и дачных участках действовал переходный период (так называемая «дачная амнистия»), в течение которого разрешалось поставить объект на кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке.

«Все эти изменения вызывают многочисленные вопросы со стороны владельцев приусадебных хозяйств. Федеральное законодательство не всегда легко считывается гражданами, поэтому необходимо уделить внимание вопросам просвещения населения, особенно это актуально в дачный сезон», — сказал Парвиз Тухтасунов.

Ранее в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о продлении «дачной амнистии». В случае принятия законопроекта упрощенный порядок строительства и регистрации прав в отношении жилых домов, жилых строений, садовых домов, построенных на дачных и садовых земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года, будет действовать до 1 марта 2022 года. Также документом предполагается предусмотреть бессрочную возможность использования упрощенного уведомительного порядка в отношении жилых, садовых домов, строительство которых начато до 4 августа прошлого года. При этом предлагается обязать органы местного самоуправления информировать граждан о новых правилах строительства домов на дачных и садовых участках, на землях ИЖС и о процедуре оформления прав на них.

«Не все владельцы недвижимости успели воспользоваться упрощенным порядком оформления прав. С начала августа прошлого года по 1 марта 2019 – фактически по конец действия амнистии, этой возможностью воспользовались более 170 тысяч граждан», — сказал руководитель Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов. Продление «дачной амнистии» позволит гражданам в облегченной форме зарегистрировать права на объекты собственности, отметил он.

Специалисты Филиала «ФГБУ ФКП Росреестра» по Орловской области в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости ответят на интересующие дачников вопросы. Для этого необходимо набрать телефонный номер приёмной 8(4862)598663 и добавочный номер специалиста:

— 8(4862)598663, доб.2034 – Бувин Вячеслав Иванович, начальник отдела кадастрового учёта №2;

— 8(4862)598663 доб. 2017 – Тарасова Елена Сергеевна, начальник отдела обеспечения ведения кадастра.

По информации пресс-службы филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Орловской области