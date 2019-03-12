12 марта 2019



Для орловских малышей прошла «Безопасная Масленица»

Масленичные гуляния традиционно собирают много детворы. В этом году атмосфера праздника, веселья и радости в детском парке города Орла сопровождалась акцией «Безопасная Масленица». Ее организовали сотрудники МЧС, волонтеры «Лиза Алерт» и студенты-спасатели орловского отделения Россоюзспас. Видовая площадка детского парка, где традиционно организуют сжигание чучела, в этот раз была наполнена полезными советами от специалистов, ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Большой красный автомобиль орловской специализированной пожарно-спасательной части просто манил малышей своей сверкающей поверхностью, а то, что в ней можно было посидеть и даже услышать сигнал тревоги, вызвало бурю восторга не только у детей, но и у их родителей. Очередь из желающих выстроилась задолго до начала акции и не иссякала в течение нескольких часов.

Для ребят прошел конкурс «Надень боёвку», который обязательно завершался фото на память. «Пожарный» квадроцикл не оставлял равнодушными даже обычных прохожих, а Алексей Гудков рассказывал о его технических характеристиках. Конечно же, многие делали фото на память за рулем этого чуда техники. Сотрудники пресс-службы раздали газету «На страже жизни» и памятки пожарной безопасности, в которых простым языком написан алгоритм действий во время пожара.

Как не потеряться в городе, как правильно собраться в лес – об этом и многом другом рассказали волонтеры «Лиза Алерт», которые увлеченно проводили конкурсы и рассказывали жителям города о своем поисковом отряде.

Орловские студенты всероссийского студенческого корпуса спасателей устроили мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим в различных экстремальных ситуациях. Кроме того, студенты напомнили орловцам о соблюдении правил безопасного поведения около водоемов. Ведь весна в этом году ранняя, лёд уже очень хрупкий, а в некоторых местах вообще отсутствует.

 

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Опубликовано 12 Мар 2019 в 11:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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