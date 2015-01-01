Для орловских студентов проведут серию семинаров по трудоустройству

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева с 13 марта начинает проект, нацеленного на содействие трудоустройству студентов и выпускников. В рамках проекта пройдет цикл семинаров-тренингов, которые будут вести представители ведущих компаний города Орла, бизнес-тренеры, преподаватели. С расписанием семинаров-тренингов можно ознакомиться на сайте университета.

В рамках акции запланирован специализированный тренинг для инвалидов, а один день будет посвящен поиску работы в сфере информационных технологий. По окончании цикла семинаров все участники будут приглашены на Форум студентов, выпускников и работодателей, который состоится 30 марта 2017 года, сообщает бизнес-инкубатор ОГУ.

 

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Опубликовано 10 Мар 2017 в 17:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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