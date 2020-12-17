Для орловского общепита, применяющего «упрощенку», установлены пониженные налоговые ставки на 2021 год

Сегодня на заседании облсовета в двух чтениях в окончательной редакции принят закон Орловской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Орловской области «Об установлении на 2019 – 2021 годы налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения».

Законопроект разработан с целью поддержки сферы общественного питания, наиболее пострадавшей в период пандемии.

Законом устанавливаются пониженные налоговые ставки для плательщиков упрощенной системы налогообложения, осуществляющих основные виды деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, включенные в класс 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» на 2021 год:

в размере 4,5 процента (полная ставка 6 процентов) в случае, если объектом налогообложения являются доходы;

в размере 11 процентов (полная ставка 15 процентов) в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Для этого необходимо получение не менее 70% дохода (выручки) от «льготного» вида деятельности в общей сумме доходов.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, данная мера поддержки инициирована губернатором Орловской области Андреем Клычковым, так как доходы предприятий общественного питания уменьшились из-за введения новых ограничительных мер в связи с пандемией коноравируса.