Для орловцев свободно 12 000 записей на вакцинацию от коронавируса

В Орловской области почти 12 000 свободных слотов для вакцинации от COVID-19, рассказал замруководителя облдепздрава Владимир Николаев. «В настоящее время в регион поступило 31 619 доз вакцины от коронавируса, 14 382 человека получили первый компонент вакцины, 5 544 человека полностью завершили вакцинацию, в наличии 11 900 свободных слотов для вакцинации», — отметил Владимир Николаев. Слоты — это временные интервалы для вакцинации, выделенные в медучреждениях области, то есть возможность записаться на вакцинацию в ближайшую поликлинику.

Владимир Николаев также рассказал, что в области развернуто 34 прививочных пункта по вакцинации от коронавируса, а также 3 мобильных медицинских пункта. Кроме того, на 145 коек сокращен коечный фонд, развернутый для пациентов с COVID-19, теперь он составляет 1 721 койку. Подготовлен проект мероприятий по дальнейшему сокращению коек. Реализация проекта будет завесить от дальнейшей эпидемиологической обстановки в регионе.

В области продолжается обеспечение лекарственными препаратами пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении. За счет областного бюджета препараты получили 4 910 человек, за счет федерального бюджета – 9 783 человека.