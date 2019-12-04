Для орловцев запустили “горячую линию” по новогодним подаркам

Со 2 декабря по 21 декабря по телефонам «горячих линий» все желающие смогут задать вопросы по качеству и безопасности детских товаров. Здесь же специалисты Роспотребнадзора, дадут рекомендации — как правильно выбрать новогодний подарок.

Телефоны «горячей линии»: единый консультационный центр 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Единый консультационный центр работает в круглосуточном режиме.

8 (4862) 42 26 75 (отдел санитарного надзора)

8 (4862) 41 52 52 (отдел защиты прав потребителей)

8 (4862) 75 02 76 (специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»)

Также за консультацией можно обратиться в территориальные отделы Роспотребнадзора: в Кромах 8(48643) 2 15 98, Ливнах 8(48677) 7 13 34, Мценске

8(48646) 4 15 39, Верховье 8(48676) 2 47 27.

Режим работы «горячей линии» с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45).