Для православных в Орле подготовлена духовно-просветительская программа «Единая вера-единая Русь»

12 апреля в 12:00 в КДЦ «Металлург» состоится торжественное открытие православной выставки–ярмарки «Кладезь» (6+).

С 12 по 23 апреля в городе Орле по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония, при поддержке администрации города Орла, СФИ «Золотой Витязь» (г. Москва), в рамках программы «Единая вера – единая Русь Святая» пройдет православная выставка-ярмарка «Кладезь»(6+).

Организатор программы – Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество (г. Минск).

Уже много лет обитель поддерживает традицию, положенную некогда великой княгиней Елисаветой, – проводит благотворительные выставки-ярмарки. Гостей «Кладезя» порадует художественное оформление изделий, изготовленных с любовью и молитвой. Приобретая для себя и близких полезные, необходимые и красивые изделия ручной работы, люди тем самым помогают многодетным семьям, престарелым, одиноким, болящим. Всем тем, о ком уже много лет заботятся сестры монастыря.

Малышей порадует встреча со сказкой в кукольном театре «Батлейка» (спектакль «Небесный гость») (6+). Эта история об Ангеле, который был послан на землю с особым поручением. О поручении он забывает, но после встречи с Профессором богословия делает новые для себя открытия, выполняет поручение и помогает Профессору понять самое главное.

После представления ребята смогут познакомиться с героями постановки, принять участие в играх и викторинах. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе по созданию традиционной тряпичной народной куклы.

На протяжении всех десяти дней будет представлена экспозиция «Скрипторий» (6+) ─ мастерская по переписыванию книг, воссозданная по образцам Х-ХII столетия, где можно познакомиться с историей книгописания и просветительской деятельностью св. прп. Евфросинии Полоцкой.

Время работы: с 10:00 до 19:00.

Адрес выставки: КДЦ «Металлург», ул. Металлургов, 17

Вход свободный.