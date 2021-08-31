Для юных натуралистов в Орле откроет свои двери новая экостанция

Экостанция — это новое структурное подразделение Орловской станции юных натуралистов. Она располагается на улице Автовокзальной. В стенах Экостанции реализуются программы естественнонаучной направленности по двум профильным направлениям: «Агро» и «Био» для учащихся 7-18 лет.

Направление «Агро» представлено программами «Современные агротехнологии» и «Юный агроном». Учащиеся изучат современные технологии в сельском хозяйстве, основы агроэкологии и агробиотехнологии, рассмотрят проблемы защиты и восстановления сельскохозяйственных земель.

«Современные методы биологических исследований», «Уровни организации живой материи», «По ступенькам природы», «Природа и человек» — это программы направления «Био». Они ориентированы на изучение исследовательских методов, применяемых основными биологическими науками: ботаникой, зоологией и общей экологией.