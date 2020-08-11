Дмитрий Краюхин: «Потому что нельзя…»

№29 (608) от 12 августа 2020 г.

На прошлой неделе орловский правозащитник Дмитрий Краюхин и еще два гражданских активиста подали в мэрию Орла уведомление о проведении шествия от здания Главпочтамта через площадь Ленина к памятнику вождю мирового пролетариата. После шествия граждане намеревались провести у памятника пикет, однако им не разрешили ни того, ни другого. На вопрос «Орловской среды», почему активистам отказали, Краюхин ответил лаконично: «Потому что нельзя».

Между тем 5 августа аналогичное шествие и пикет провели видные орловские и московские коммунисты во главе с вождем КПРФ Геннадием Зюгановым, которым, в отличие от Краюхина с единомышленниками, оказалось «можно». В связи с этим Дмитрий Краюхин направил в УМВД по Орловской области сообщение об административном правонарушении, текст которого мы публикуем ниже. Ждем реакции правоохранительных органов.

В УМВД по Орловской области

Сообщение об административном правонарушении

Как законопослушный гражданин России считаю своим долгом уведомить правоохранительные органы о том, что 5 августа в самом центре нашего любимого города произошли циничные нарушения действующего законодательства: незаконные шествия и агитационный пикет.

На днях начальник ОИАЗ УМВД России по г. Орлу майор полиции А.В. Кондрашов сообщил мне, что в Орловской области, а особенно на площади имени вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, Правительством Орловской области запрещены любые публичные мероприятия.

Тем не менее 5 августа ориентировочно в 9 часов утра граждане первый секретарь Орловского обкома КПРФ Иконников Василий Николаевич, председатель совета Союза компартий КПСС Зюганов Геннадий Андреевич, член ЦК КПРФ от Московского городского отделения КПРФ Клычков Андрей Евгеньевич, секретарь Орловского обкома КПРФ по организационно-партийной работе Дынкович Иван Сергеевич совместно с иными членами КПРФ провели в городе Орле шествие по маршруту «ул. Ленина, 43 (здание почтамта) — пл. Ленина (памятник В.И. Ленину)». В шествии участвовало ориентировочно 20-30 человек, в шествии использовалась символика, официально представленная в Муниципальную избирательную комиссию города Орла избирательным объединением «Орловское городское отделение Орловского областного отделения политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

В тот же день 5 августа сразу после шествия ориентировочно в 09.30 на площади Ленина в г. Орле прошел пикет, в котором приняло участие 17 человек, часть из которых демонстрировали агитационные материалы, официально представленные в Муниципальную избирательную комиссию города Орла избирательным объединением «Орловское городское отделение Орловского областного отделения политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

Как мне достоверно известно, в администрацию города Орла не подавалось уведомление о проведении 05 августа 2020 года публичных мероприятий на площади имени Владимира Ильича Ленина. Таким образом, проведение шествия и пикета без предварительного уведомления несет признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ. Кроме того, в проведении публичных мероприятий усматриваются признаки нарушения ст.8 ФЗ от 19.06.2004г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»: участники действовали, «создавая угрозу распространения коронавирусной инфекции, внесенной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004г. №715 в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих» ((с) начальник ОИАЗ УМВД России по г. Орлу майор полиции А.В. Кондрашов, Орел, 2020).

Более того, мне достоверно известно, что майор А.В. Кондрашов, рискуя жизнью в условиях распространения коронавирусной инфекции, 1 и 8 августа лично задерживал гражданина, пытавшегося, прикрываясь проведением одиночного пикета, распространять в городе Орле представляющее опасность для окружающих заболевание.

Фоторепортаж о совершении административного правонарушения цинично выложен на сайте Правительства Орловской области.

Полагаю необходимым в ходе проверки истребовать в Муниципальной избирательной комиссии города Орла информацию о символике, официально представленной в Муниципальную избирательную комиссию города Орла избирательным объединением «Орловское городское отделение Орловского областного отделения политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, а также о представленных избирательным объединением агитационных материалах.

Прошу:

рассмотреть моё сообщение об административном правонарушении в порядке п.3 ч.1 ст. 28.1 КоАП РФ;

составить протоколы об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст.20.2 КоАП РФ в отношении первого секретаря Орловского обкома КПРФ Иконникова Василия Николаевича, председателя совета Союза компартий КПСС Зюганова Геннадия Андреевича, члена ЦК КПРФ от Московского городского отделения КПРФ Клычкова Андрея Евгеньевича, секретаря Орловского обкома КПРФ по организационно-партийной работе Дынковича Ивана Сергеевича, иных виновных лиц;

принять исчерпывающие меры для того, чтобы нарушителям не удалось уйти от ответственности, поручить проведение проверки наиболее компетентному сотруднику полиции — начальнику ОИАЗ УМВД России по г. Орлу майору полиции А.В. Кондрашову.

Готовый помогать правоохранительным органам, как бы они ни сопротивлялись,

Д.А. Краюхин

11 августа 2020 года