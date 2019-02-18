До 1 марта загородные дома можно зарегистрировать в упрощенном порядке

У владельцев земельных участков, на которых уже построены незарегистрированные коттеджи и загородные домики, осталось совсем мало времени, чтобы в упрощенном порядке оформить все необходимые документы. Росреестр по Орловской области напоминает: сделать это можно до 1 марта нынешнего года, а далее процедура изменится. Главное, чтобы высота строения не превышала 20 м и трех наземных этажей. Теперь зарегистрировать четырехэтажный дом будет уже нельзя.

До 28 февраля 2019 года включительно владельцы садового земельного участка (СНТ) и земель индивидуального жилого строительства (ИЖС), на которых до 4 августа 2018 года (когда заработали поправки в Градостроительный кодекс) начато строительство или реконструкция недвижимости, но они пока не завершены, должны направить уведомление в орган местного самоуправления.

После 1 марта все возведенные частные дома в случае отсутствия сведений в Росреестре будут автоматически считаться самостроем, и органы местного самоуправления могут требовать через суд снести строение. При этом демонтаж дома производит собственник земли за свой счет.

Признать строение законным, если оно не было зарегистрировано до 1 марта, можно через суд, но это долгая и сложная процедура, и решение не всегда может быть принято в пользу истца.